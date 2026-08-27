傳美擬開徵新晶片關稅 筆電、伺服器全中招

美媒Politico報導，消息人士透露，川普當局正在評估，對半導體實施新一輪的全面性關稅，搭載晶片的產品如筆電、伺服器等，也可能遭課新稅。這讓科技業憂心忡忡，擔心美國恐無望主導AI。

知情人士說，考量中的關稅方案之一，會大幅擴增遭課稅的科技產品，不只晶片，也可能納入許多使用晶片的商品，如筆電、遊戲主機、資料中心伺服器等。商務部長盧特尼克青睞的做法是，外國企業若投資美國晶片製造，以提振美國國內生產，可獲得關稅減免。

相關人士指出，美國當局考慮逐步實施新關稅，但他們強調未來幾周或幾個月，新關稅架構仍可能大幅修改。

科技業支持者說，川普想在美國國內生產更多晶片，他們並不反對，但先進晶圓製造廠需耗費數十億美元，並需要數年甚至數十年建造。美國打造出產能之前，美企仍須倚賴少數亞洲公司，如馬來西亞、南韓、台灣業者。

兩者之間的對抗，暴露出川普當局科技政策的矛盾，即政府重建美國晶片製造業的努力，與贏得AI競賽的承諾，相互衝突。業界警告，用關稅逼迫晶片重回美國生產，是對AI榮景所需的進口品課稅，可能迫使美企取消興建資料中心的計畫。