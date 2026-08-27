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李顯龍訪哈薩克 推動東南亞與中亞貿易物流合作

中央社／ 新加坡27日專電
新加坡國務資政李顯龍。美聯社
新加坡國務資政李顯龍。美聯社

新加坡國務資政李顯龍本週訪問哈薩克，將與哈薩克推動連接中國與歐洲之間歐亞運輸路線「中間走廊」的數位物流等領域發展，並在地緣政治局勢變動加劇之際，探討海關系統互通等領域合作，以提升沿線供應鏈韌性。

「中間走廊」（Middle Corridor）是連接中國與歐洲距離的貿易通道，途經喬治亞。相較於途經俄羅斯的「北方走廊」（North Corridor）以及途經蘇伊士運河（Suez Canal）的海洋路徑，「中間走廊」的安全風險相對低。2022年俄羅斯侵略烏克蘭後，「中間走廊」的貿易量呈倍數增長。

根據新加坡外交部發布新聞資料，李顯龍24日至27日訪問哈薩克，期間與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）等人會面，聚焦雙方經濟、人工智慧（AI）等領域的合作，探討新加坡與哈薩克如何共同致力於「深化東南亞與中亞之間的聯繫」。

新加坡外交部與哈薩克國際發展署（KazAID）同意於未來2年內舉辦「聯合培訓計畫」（JTP）。該計畫將以AI、數位發展及科學、技術、工程與數學為主題，為來自中亞國家多達30名中高級政府官員提供培訓。

新加坡企業合作單位與中間走廊多式聯運公司（Middle Corridor Multimodal Ltd, MCM）簽署數位貿易整合合作備忘錄，推動數位貿易與物流方面的技術合作及共同倡議，以強化中間走廊沿線供應鏈韌性。

聯合早報報導，新加坡公共事務對外合作局官員指出，這項合作並非直接推動貨物經由中間走廊運往新加坡，而是為新加坡企業參與沿線數位貿易、物流及相關服務計畫創造機會，並將中亞視為進一步拓展區域業務的平台。

報導指出，根據雙方協議，哈薩克官員將赴新加坡考察，了解新加坡的水資源管理模式，交流議題涵蓋水資源永續發展、防洪、水資源回收再利用及數位化。

哈薩克 李顯龍

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