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亞馬遜旗下AWS向輝達追加200萬顆GPU 加速AI落地

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AWS 與 NVIDIA 將為代理型與物理 AI 新增部署 200 萬顆 GPU，並提供新一代基礎設施。圖／NVIDIA提供
AWS 與 NVIDIA 將為代理型與物理 AI 新增部署 200 萬顆 GPU，並提供新一代基礎設施。圖／NVIDIA提供

亞馬遜Amazon）旗下 Amazon Web Services（AWS）與輝達NVIDIA） 今日宣布大幅擴展雙方策略合作，以因應全球對於人工智慧（AI）基礎設施持續加速增長的需求。隨著客戶快速採用 AWS 上的 NVIDIA 加速運算，雙方計畫在 AWS 全球基礎設施中新增部署200 萬顆 NVIDIA GPU，並進一步深化 AI 工廠、CPU、網路、開放式模型、資料處理與機器人領域的合作，共同打造協同設計的 AI 解決方案，讓客戶能以前所未有的規模加速 AI 開發與部署。

輝達表示，AI 工作負載正快速擴展，涵蓋模型訓練與執行，以及資料處理、建立索引並用於驅動智慧應用程式等各個環節。客戶正從試點階段邁向正式部署，並擴大代理型 AI、科學探索、企業自動化與機器人等領域擴展工作負載。這些客戶需要更多元的模型選擇、更快速的資料管道，以及支援物理 AI 等新興使用情境的全新能力，同時也需要確保底層基礎設施能與自身創新同步發展，並為關鍵任務工作負載維持最高等級的安全性與可靠性。

為因應前沿 AI 實驗室、全球企業、新創公司與政府機構快速成長的需求，AWS 與 NVIDIA 將延續 16 年的共同創新基礎，擴充 AI 運算容量，並更快將共同設計的新型解決方案提供給客戶。作為擴大合作的一部分，雙方正致力於：於 2027 至 2028 年間，在 AWS 全球基礎設施中新增部署 200 萬顆 NVIDIA GPU；並以 NVIDIA Vera CPU 為基礎的基礎設施導入 AWS；以 NVIDIA 客製化高頻寬記憶體（NVHBM）擴展 NVIDIA NVLink Fusion；為美國政府打造 AI 工廠，包括在安全的 AWS基礎設施上部署 10 萬顆 GPU，以執行聯邦政府與國家安全工作負載。

除此之外，將 NVIDIA 平台與 AWS Nitro System 及 Elastic Fabric Adapter（EFA）整合，強化安全性與可靠性；持續在 Amazon Bedrock 與 Amazon SageMaker 上支援 NVIDIA Nemotron™ 開放式模型，為客戶提供更多開放式模型選擇等。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，NVIDIA 與 AWS 共同打造了 AI 時代最強勁的成長引擎之一，而市場需求更遠超所有預測。過去 16 年來，我們攜手將 NVIDIA 的運算能力擴展至雲端。如今，公司正將合作擴展至全端堆疊，包括 GPU、CPU、網路、開放式模型與軟體，並以雙方能實現的空前速度與規模，推動代理型 AI 與物理 AI 落地。

輝達 GPU Amazon NVIDIA 亞馬遜

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