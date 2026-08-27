疑台灣出發繞道送中國！傳美國查新加坡物流走私輝達AI晶片

彭博27日引述知情人士透露，美國政府正在調查總部位於新加坡的Apex Logistics，懷疑這家公司曾協助將輝達AI晶片走私至中國。若調查認定Apex違規，美方可能首度對涉嫌參與非法半導體交易的運輸公司採取行動。

根據知情人士說法，美方懷疑Apex協助安排的走私路線，是將搭載輝達晶片的伺服器從台灣運往美國，再出口至中國以外的亞洲地區，之後轉運至香港，最後以陸路送進中國。華府目前主要調查其中從美國出口至東南亞的環節。

美國商務部工業暨安全局（BIS）正在調查Apex是否違反美國出口限制，運送由美超微電腦（Super Micro Computer）製造的AI系統。輝達晶片廣泛用於訓練及運行AI模型，美超微等公司則將晶片組裝成伺服器，供資料中心使用。

美超微與Apex並無直接業務往來。另一名知情人士表示，Apex是受購買伺服器的客戶委託安排運輸，並非直接替美超微等伺服器製造商承運。

Apex成立於2001年，業務橫跨零售、化工及航太產品等領域。該公司2025年曾表示，近年已由一家以中國為基地的物流公司，轉型為全球貨運承攬業者。知情人士透露，美國政府正是在Apex轉型期間開始調查該公司。

美國政府最早在2024年底向Apex表達疑慮，並於2025年初再次聯繫。知情人士表示，BIS正在調查Apex於2024年承運的47批貨件，但目前不清楚每批貨件包含多少套輝達系統。其他晶片走私案件的起訴資料顯示，單批貨件可能包含約50至60台伺服器。

彭博指出，涉及的伺服器數量，是評估這起案件國安風險的關鍵。100台伺服器在資料中心內占用的空間有限，但若數量達到數千台，就可能大幅增加中國在AI競爭核心領域的運算資源。

知情人士指出，這47批貨件均由兩名前Apex員工標註特定運輸代碼，代表貨物不受美國出口管制。Apex接獲BIS調查通知後不久，兩人便離開公司，但Apex並未在公開聲明中說明兩人離職一事。由於公司是依據客戶及這兩名前員工提供的代碼和貨物分類安排運輸，因此無法確定貨件中究竟包含多少台受管制伺服器。

美國自2022年起限制向中國出售先進AI晶片，理由是這類技術可能有助於北京的軍事發展。然而，管制措施並未完全阻止中國企業取得相關零組件，反而催生出複雜的地下交易網絡。美國政府在其他案件中指控，這些網絡已將價值數十億美元的輝達晶片送進中國。

這類走私通常涉及多個國家及供應鏈環節。美方調查Apex，形同警告物流業者，即使並非晶片製造商或買家，只要承運違反美國出口管制的貨物，同樣可能遭到追究責任。亞洲國家也開始調查相關黑市，新加坡政府已表明，不容許任何人利用當地規避其他國家的出口管制。

Apex聲明表示，已得知華府關切公司在2024年承運的少數貨件，這些貨件可能涉及「最終被轉運至禁止地點的材料與設備」。Apex強調正全面配合美方調查，並致力完全遵守相關法規。其瑞士母公司德迅集團（Kuehne+Nagel）也證實Apex正配合調查，但表示集團本身尚未接獲主管機關聯繫。

輝達則表示，公司只將產品出售給知名合作夥伴，並與合作夥伴共同確保所有交易符合美國出口管制。輝達也稱，其盡職調查曾協助發現疑似規避管制的行動，並促成美國聯邦政府提出刑事起訴。

不過，輝達執行長黃仁勳2025年5月曾堅稱，沒有證據顯示AI晶片遭到轉運。他當時表示，Grace Blackwell系統重近2噸，「短期內不可能有人把它塞進口袋或背包裡」。