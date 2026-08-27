搭載輝達晶片伺服器走私鏈追到物流商 新加坡商Apex恐成美方究責首例

美國政府正調查新加坡物流業者Apex Logistics，懷疑Apex協助將搭載輝達（NVIDIA）AI晶片的美超微（Super Micro Computer）伺服器，由台灣運往美國後，再輾轉經東南亞及香港流入中國大陸。美方若採取執法行動，可能成為頭一樁物流業者因涉嫌參與非法晶片交易而遭追究的案例。

彭博引述知情人士報導，美國商務部工業暨安全局正調查Apex是否違反出口管制，焦點是2024年處理的47批貨物，但每批包含多少套輝達系統仍不清楚。

美方懷疑，相關伺服器先由台灣運往美國，再轉送中國大陸以外的亞洲地區，之後運至香港，最後以卡車送進中國大陸。調查主要鎖定由美國出口至東南亞這段運送流程。

美國2022年起管制先進AI晶片銷往中國大陸，理由是相關技術可能協助北京發展軍事能力。不過，業者仍透過多國轉運及不實文件取得晶片，形成規模龐大的地下交易網絡。這次調查也警告貨運業者，即使只負責運輸，仍可能因違反美國出口管制而遭追究。

Apex表示，已得知美方關切2024年處理的少數貨物，這些貨物可能包含最後被轉送至禁運地區的材料及設備。Apex正全面配合調查，並承諾遵守相關規定。

美超微與Apex沒有直接業務關係，Apex是替購買伺服器的客戶安排運輸。輝達及美超微目前均未在相關刑事案件中被控違法。