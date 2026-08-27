美聯準會主席將發表重要演說 市場盼更坦率透明

分析師表示，美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許明天發表關鍵演說時，將必須安撫對他晦澀溝通風格感到不安的投資人，否則其他決策者可能會趁機填補資訊空白，進而削弱他的領導地位。

法新社報導，獲美國總統川普任命並於5月上任的華許（Kevin Warsh），將於當地時間早上8時（台灣時間28日晚間10時）發表談話，演講地點在貨幣政策觀察人士熟知、地處偏遠但具歷史意義的懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）。

自1982年以來，政策制定者與知名經濟學家都會齊聚這個被大提頓國家公園（Grand Teton NationalPark）群山環繞的偏遠山谷；對大多數人而言，這裡是以美洲野牛聞名，而非關於宏觀經濟學的熱烈辯論。

這是全球最重要的中央銀行會議之一，而聯準會主席為揭開議程序幕的演說，受到在場同儕與全球各地的投資人密切關注。

自上任以來，華許實踐了大幅減少聯準會對外溝通的承諾。他刪除關於全球最大經濟體利率動向的前瞻式指引，並拒絕分享他對經濟展望的看法，以及因應通膨升溫等挑戰的策略。

策略諮詢公司安永-帕特農（EY-Parthenon）首席經濟學家達科（Gregory Daco）表示：「對於決策，市場真正期待的是更高的透明度與可信度。這是因為華許主席的部分溝通晦澀難懂，有時候也前後不一。」

儘管走過動盪局勢，包括川普關稅政策帶來的衝擊、他對伊朗開戰導致全球能源價格飆漲，美國這個全球最大經濟體仍展現強勁的經濟成長。

然而，這兩項政策都助長美國通膨，而美國通膨率已連續逾5年高於聯準會長期設定的2%目標。昨天，聯準會偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）維持在3.7%，比5月創下的3年新高下降0.4個百分點。

華許強調，聯準會將「堅定不移地」將通膨拉回目標值，但也暗示可能改變聯準會用來衡量物價的指標。

達科說：「這聽起來很像是在調整比賽規則。」他補充說，在談到自身觀點以及對央行的規劃上，「他必須更加透明與坦率」。

牛津經濟公司（Oxford Economics）美國首席經濟學家雅羅斯（Bernard Yaros）告訴法新社，雖然市場渴望華許釋出更多消息，但他不太可能會開金口。

他說：「看來他真的在堅持『少即是多』的溝通策略。」

自接掌聯準會以來，華許已成立多個工作小組，以對聯準會可能的重大改革提出建言。這些工作小組將檢視人工智慧（AI）對總體經濟的影響、聯準會參考的數據、資產負債表政策、通膨架構與溝通策略。

雅羅斯補充說，如果華許保持沉默，市場將把他視為利率決策委員會上的另一張票而已。他說：「他的沉默賦予其他委員更大的話語權，當出現資訊空缺時，市場就會拿其他貨幣政策制定者的評論來填補。」