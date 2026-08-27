歐美日公債殖利率飆升敲響警鐘 一次看懂原因與影響

從日本到歐洲及美國，隨著債券殖利率攀升至10多年未見的高點，各國官員開始感到不安。殖利率攀升意味著政府、企業及消費者的借貸成本都將增加。

由於各國財政赤字飆升和政府債務不斷累積增加，投資人開始懷疑各國政府是否有能力整頓財政。此外，歐洲與美國通貨膨脹居高不下，隨著中東戰爭推升能源價格，通膨壓力進一步加劇，可能迫使各國央行升息。

● 現在的殖利率有多高？

當政府發行債券時，投資人要求更高的利率才願意買進或持有，殖利率就會上升。

美國公債長期以來被視為全球最安全的投資標的之一，讓華府得以用相對優惠的利率向全球借款。

然而30年期美國公債殖利率在8月中旬一度升高至5.34%，創下2007年全球金融危機爆發前以來的最高水準，目前美國30年期公債殖利率已回落至約5.17%。

歐洲也出現類似情況，作為基準的10年期德國公債殖利率目前約為3.22%，是2011年以來未見的水準。

法國政府正努力在明年總統大選前削減支出。法國10年期公債殖利率目前為4.05%，創2008年以來最高，明顯高於今年初的3.5%。

就連多年來因對抗通縮而維持接近零利率的日本，10年期公債殖利率也從2月的2.1%，大幅攀升至接近2.9%。

● 為何殖利率持續上升？

多個主要經濟體的政府支出大幅增加，而投資人對各國政府是否願意採取強硬措施來控制財政赤字缺乏信心。

瑞士百達銀行（Pictet）宏觀經濟研究主管杜克羅澤（Frederik Ducrozet）指出，自2008至2009年全球金融危機以來，全球公共債務持續累增。

他說，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、伊朗戰爭以及貿易戰爆發以來，全球接連遭遇一系列衝擊，各國為了因應這些危機，都需要投入大量支出。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家蒙貝列（Charlottede Montpellier）表示，就連通常擅長勒緊褲帶的國家，例如德國，財政赤字也在攀升。

由於各國政府必須發行愈來愈多債券來填補財政赤字，導致彼此競爭以吸引資金，意味著它們必須提供更高的利率來借錢，而市場上既有債券的殖利率，也會實際影響政府需要付出的借貸成本。

● 代價是什麼？

如今，各國政府還得與科技業競爭資金。科技大廠為了推動人工智慧（AI）熱潮，正在大舉借款。

美國的情況尤其令人擔心。美國政府本月債務總額首次突破40兆美元，是10年前的兩倍。隨著債務加重，政府支付利息的成本也大幅攀升，這些資金原本可以用於醫療、國防或教育。

美國政府去年利息支出高達9700億美元，遠高於2021年的3500億美元。

與此同時，債券投資人也不確定新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）將如何處理高達3.7%的通膨率，這幾乎是聯準會2%目標的兩倍。

蒙貝列指出，「美國貨幣政策的不確定性，是推升殖利率的原因之一」，並表示華許上任後希望減少對外溝通，對未來聯準會利率走向的指引也較模糊。

她說，美國的政策變化將對全球債券市場及整體利率產生非常大的影響。

對一般消費者而言，債券殖利率上升會直接轉化為更高的借貸成本，包括房貸及車貸；企業如果希望借款投資，也必須支付更高成本，可能進一步拖累整體經濟活動。

蒙貝列表示：「因此，房屋購買會減少，企業融資投資計畫也會減少，最終導致經濟放緩，而這顯然不是一個好消息。」