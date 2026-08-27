快訊

立委陳雪生涉貪案 人頭助理外甥回國到案…35萬元交保

名嘴說她選立委100%當選 陳幸妤：我對政治一點興趣都沒有

尼泊爾西藏土石流原因曝！巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

聽新聞
0:00 / 0:00

歐美日公債殖利率飆升敲響警鐘 一次看懂原因與影響

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導

從日本到歐洲及美國，隨著債券殖利率攀升至10多年未見的高點，各國官員開始感到不安。殖利率攀升意味著政府、企業及消費者的借貸成本都將增加。

由於各國財政赤字飆升和政府債務不斷累積增加，投資人開始懷疑各國政府是否有能力整頓財政。此外，歐洲與美國通貨膨脹居高不下，隨著中東戰爭推升能源價格，通膨壓力進一步加劇，可能迫使各國央行升息。

● 現在的殖利率有多高？

當政府發行債券時，投資人要求更高的利率才願意買進或持有，殖利率就會上升。

美國公債長期以來被視為全球最安全的投資標的之一，讓華府得以用相對優惠的利率向全球借款。

然而30年期美國公債殖利率在8月中旬一度升高至5.34%，創下2007年全球金融危機爆發前以來的最高水準，目前美國30年期公債殖利率已回落至約5.17%。

歐洲也出現類似情況，作為基準的10年期德國公債殖利率目前約為3.22%，是2011年以來未見的水準。

法國政府正努力在明年總統大選前削減支出。法國10年期公債殖利率目前為4.05%，創2008年以來最高，明顯高於今年初的3.5%。

就連多年來因對抗通縮而維持接近零利率的日本，10年期公債殖利率也從2月的2.1%，大幅攀升至接近2.9%。

● 為何殖利率持續上升？

多個主要經濟體的政府支出大幅增加，而投資人對各國政府是否願意採取強硬措施來控制財政赤字缺乏信心。

瑞士百達銀行（Pictet）宏觀經濟研究主管杜克羅澤（Frederik Ducrozet）指出，自2008至2009年全球金融危機以來，全球公共債務持續累增。

他說，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、伊朗戰爭以及貿易戰爆發以來，全球接連遭遇一系列衝擊，各國為了因應這些危機，都需要投入大量支出。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家蒙貝列（Charlottede Montpellier）表示，就連通常擅長勒緊褲帶的國家，例如德國，財政赤字也在攀升。

由於各國政府必須發行愈來愈多債券來填補財政赤字，導致彼此競爭以吸引資金，意味著它們必須提供更高的利率來借錢，而市場上既有債券的殖利率，也會實際影響政府需要付出的借貸成本。

● 代價是什麼？

如今，各國政府還得與科技業競爭資金。科技大廠為了推動人工智慧（AI）熱潮，正在大舉借款。

美國的情況尤其令人擔心。美國政府本月債務總額首次突破40兆美元，是10年前的兩倍。隨著債務加重，政府支付利息的成本也大幅攀升，這些資金原本可以用於醫療、國防或教育。

美國政府去年利息支出高達9700億美元，遠高於2021年的3500億美元。

與此同時，債券投資人也不確定新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）將如何處理高達3.7%的通膨率，這幾乎是聯準會2%目標的兩倍。

蒙貝列指出，「美國貨幣政策的不確定性，是推升殖利率的原因之一」，並表示華許上任後希望減少對外溝通，對未來聯準會利率走向的指引也較模糊。

她說，美國的政策變化將對全球債券市場及整體利率產生非常大的影響。

對一般消費者而言，債券殖利率上升會直接轉化為更高的借貸成本，包括房貸及車貸；企業如果希望借款投資，也必須支付更高成本，可能進一步拖累整體經濟活動。

蒙貝列表示：「因此，房屋購買會減少，企業融資投資計畫也會減少，最終導致經濟放緩，而這顯然不是一個好消息。」

公債 公債殖利率 殖利率

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思809》美債殖利率飆破5.3%！40兆美元債務壓頂，投資人小心5大風險

日債基金吸金額創高

美財長出手 長債回穩了！交易員不敢輕易與「貝森特賣權」作對

美債殖利率破5％能買嗎？陳重銘曝40兆債務隱憂：以債養債供給過剩

相關新聞

疑台灣出發繞道送中國！傳美國查新加坡物流走私輝達AI晶片

彭博27日引述知情人士透露，美國政府正在調查總部位於新加坡的Apex Logistics，懷疑這家公司曾協助將輝達AI晶片走私至中國。若調查認定Apex違規，美方可能首度對涉嫌參與非法半導體交易的運輸公司採取行動。

日本科技大廠強制「回辦公室」！離職人數暴增65% 網友質疑變相裁員

根據日媒「SPA!」報導，疫情期間在日本普及的遠距辦公正面臨重大轉變。LINE Yahoo、GMO Internet等大型科技公司接連宣布「回辦公室上班」的原則，引起職場強烈震盪。以LINE Yahoo為例，2025年度自願離職人數暴增至2,791人，年增約65%，顯見政策急轉彎已直接引爆科技人才出走潮。

Meta喊話：2社媒跟進 才付3成和解金

Meta在26日同意支付總額180億元和解金，與多州檢察長就「青少年社群媒體成癮」訴訟達成和解，創下此類案件最高紀錄。和解協議要求Meta實施保護未成年人的措施，更關鍵的是，若YouTube與TikTok跟進實施相同限制並各支付約53億元，Meta才會撥付30%的和解金，形成產業連鎖效應。

搭載輝達晶片伺服器走私鏈追到物流商 新加坡商Apex恐成美方究責首例

美國政府正調查新加坡物流業者Apex Logistics，懷疑Apex協助將搭載輝達（NVIDIA）AI晶片的美超微（Super Micro Computer）伺服器，由台灣運往美國後，再輾轉經東南亞及香港流入中國大陸。美方若採取執法行動，可能成為頭一樁物流業者因涉嫌參與非法晶片交易而遭追究的案例。

同行是朋友不是敵人 小品牌女店主靠抱團做生意

走在紐約布魯克林Boerum Hill的Atlantic Avenue，你可能會注意到一間賣蘇木色與黃綠色皮革包的精品店。這是去年11月開幕的Lindquist Object。

美加貿易戰恐釀衛生紙之亂？美國原料高度依賴加拿大 價格恐飆漲

美國人口僅占全球4%，衛生紙製品消費量卻占全球逾20%，平均每年使用141卷衛生紙，在全球「方便」用紙排行榜高居第一，略高於德國人的134卷。然而，隨著美國與加拿大陷入全面貿易戰，兩國數十年來的和平貿易關係不只可能付諸流水，北美民眾如廁或哭一場，也很快就會變得更貴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。