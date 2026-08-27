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日本科技大廠強制「回辦公室」！離職人數暴增65% 網友質疑變相裁員

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE Yahoo、GMO Internet等日本大型科技公司接連宣布「回辦公室上班」的原則。 圖／Pakutaso
LINE Yahoo、GMO Internet等日本大型科技公司接連宣布「回辦公室上班」的原則。 圖／Pakutaso

根據日媒SPA!」報導，疫情期間在日本普及的遠距辦公正面臨重大轉變。LINE Yahoo、GMO Internet等大型科技公司接連宣布「回辦公室上班」的原則，引起職場強烈震盪。以LINE Yahoo為例，2025年度自願離職人數暴增至2,791人，年增約65%，顯見政策急轉彎已直接引爆科技人才出走潮。

面對突如其來的政策逆轉，許多員工措手不及。不少人在長期遠距體制下選擇移居郊區並簽訂租約，如今面臨每日來回3至4小時的通勤折磨與育兒困難，覺得公司背叛了自己，紛紛選擇離職、跳槽到仍可全遠距的企業。離職員工無奈地說，公司不是員工的避風港，唯有隨時保有轉職能力才能保障生活品質。

日本網友對此則反應兩極。有網友分析，這恐怕是日企效法美企藉調整工作地點進行「變相裁員」的手法，但有實力的員工為了生活品質跳槽也是合情合理。另一派網友則支持回歸辦公室，指出居家上班缺乏監督，容易導致工作散漫、效率不彰甚至衍生資安漏洞，企業取消全面遠距上班也無可厚非。

這波回歸辦公室的風潮凸顯出勞資雙方對工作型態的認知差距。專家指出，企業若未經事前溝通便由上而下強行推動更改制度，極易引發員工反彈並痛失優秀戰力。員工在面試時應向人事或直屬上司詢問清楚日後的上班規則，才能儘量避免勞資雙方的誤解。

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