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美加貿易戰恐釀衛生紙之亂？美國原料高度依賴加拿大 價格恐飆漲

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國佛州邁阿密一家商店貨架上的紙製品，攝於26日。法新社
美國佛州邁阿密一家商店貨架上的紙製品，攝於26日。法新社

美國人口僅占全球4%，衛生紙製品消費量卻占全球逾20%，平均每年使用141卷衛生紙，在全球「方便」用紙排行榜高居第一，略高於德國人的134卷。然而，隨著美國與加拿大陷入全面貿易戰，兩國數十年來的和平貿易關係不只可能付諸流水，北美民眾如廁或哭一場，也很快就會變得更貴。

衛報報導，美國的衛生紙與面紙通常在國內製造，但原料高度仰賴木材資源豐富的加拿大。根據世界銀行資料，美國2024年從加拿大進口價值3.28億美元的衛生紙，加拿大也因此遙遙領先其他國家，成為美國最大的衛生紙供應國，好市多（Costco）等零售商也有許多紙製品來自加拿大。

美加貿易談判上周末破裂後，加拿大總理卡尼誓言將對美國關稅採取「一美元對一美元」的對等反制，並公布近900項美國商品清單，9月8日起課徵25%至50%的關稅。紙製品是受衝擊最嚴重的產業之一，為報復華府將關稅提高至50%，渥太華揚言同日起對「衛生紙或面紙原紙」課徵25%至50%的關稅。

Charmin衛生紙母公司寶僑（Procter & Gamble）2025年曾表示，在當時已實施的關稅影響下，公司將不得不漲價，但可能漲價的不只有紙製品。美國關稅也衝擊加拿大酒類，包括知名威士忌品牌皇冠（Crown Royal）和加拿大俱樂部（Canadian Club），目前都面臨50%的關稅。

加拿大雖未對美國酒類課徵關稅，但為報復美方先前加徵關稅，大多數省份已禁止販售美國酒類，川普也把這些禁售措施列為向加拿大祭出新關稅的法律依據之一。卡尼已要求各省領導人考慮讓美國酒類重新上架，但新斯科細亞省省長休士頓（Tim Houston）接受CBC News訪問時指出，加拿大人究竟買不買單，「完全是另一回事」。

衛報指出，美加貿易戰凸顯兩國深厚的經濟聯繫，消費者也持續擔心通膨，目前尚不清楚關稅是否會取消，或何時取消。不過，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，川普政府堅稱，美加貿易爭端「絕對不可能」影響美國消費者。他說：「基本面良好。我不認為這會影響任何事情。」

加拿大 衛生紙 貿易戰 價格 美國

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