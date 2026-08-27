輝達財測顯示AI熱潮未放緩 AWS擴大部署200萬顆晶片

輝達（NVIDIA）今天公布第2季財報，管理層並罕見提前釋出2027年（2028財年）營收展望，預估年增70%；在華爾街對AI熱潮能否延續的疑慮升溫之際，輝達財報與財測反映AI熱潮未見放緩跡象，為市場注入一劑強心針。

輝達執行長黃仁勳今天在財報電話會議指出，代理式AI需要龐大算力，輝達大型雲端客戶（Hyperscalers）之外，涵蓋其他企業、工業與政府單位的ACIE市場正快速成長。

輝達今天也指出，亞馬遜（Amazon）旗下AWS將額外部署200萬顆輝達GPU晶片。

黃仁勳進一步表示，除大型雲端客戶，輝達ACIE（AI Clouds, Industrial & Enterprise）帶來更強勁成長。大多數人只看得到前者，但那只占整體一半，另一半就是ACIE客戶。

黃仁勳也表示，如今，「我們正迎來新興AI實驗室與新創公司的黃金時代」。

輝達公布的第2季財報數字亮眼，單季營收達962億美元，較前一季成長18%，較去年同期成長106%，明顯高出華爾街預期的920億美元。而令華爾街最驚喜的莫過於財報電話會議上，輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）表示，輝達2028財年（2027曆年）營收將成長70%。

財經媒體CNBC分析，根據市場對輝達2027財年（2026曆年）營收3960億美元的共識預估，若明年營收成長70%，代表將達到約6730億美元。依照華爾街預測，這將使輝達營收超越蘋果（Apple）和Alphabet；在美國科技公司中，僅次於亞馬遜（Amazon）。

CNBC指出，這將是另一項驚人的里程碑。

輝達今天也表示，如果不是受到供應限制影響，財測甚至可能更高。

金融時報分析，這顯示AI熱潮仍未見放緩跡象。Visible Alpha研究主管奧托（Melissa Otto）表示，輝達預估明年營收成長70%，是一次「大幅超出市場預期」的財測。