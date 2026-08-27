貝尼奧夫：SaaS末日論是無稽之談 Salesforce盤後飆逾12%

Salesforce本季展望優於預期，盤後股價大漲逾12%。執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）也藉機反駁AI將摧毀軟體即服務業（SaaS）的說法。他直言，「SaaS末日論根本是無稽之談」，最先進的AI模型仍須仰賴客戶關係管理（CRM）系統，而非取而代之。

Salesforce上季營收成長11%至113億美元，符合市場預期；扣除部分項目後，每股盈餘為5.90美元。

Salesforce預估，截至10月底止本季營收約115億美元，略高於分析師預期。衡量未來營收的一年剩餘履約義務預料成長約14%，也高於市場預估的13%。

財務暨營運長Robin Washington表示，即使扣除併購影響，下半年營收成長仍將加速，淨訂單更創四年來最強表現。

市場今年一度擔心，AI功能日益強大，企業可能減少訂購傳統軟體，甚至自行開發原本須付費採購的工具，破壞SaaS業者的訂閱及定價模式。Salesforce今年截至周三收盤仍下跌22%。

貝尼奧夫認為，最新數字顯示AI非但沒有侵蝕Salesforce業務，反而帶動需求。全球十大AI業者中，有九家使用Salesforce及Slack，過去一年在兩個平台的支出大增435%。Salesforce客戶流失率也接近歷史低點，合約條件持續改善。

Salesforce的AI工具Agentforce可在無人監督下處理企業工作，今年營收可望達15億美元，高於前一季預估的12億美元。

Salesforce也擴大和Anthropic合作，推出「Claudeforce」外掛程式。銷售人員可透過Claude存取Salesforce保存的客戶及銷售資料，撰寫電子郵件、更新紀錄並執行其他工作。

貝尼奧夫說，Claude等AI模型仍須依靠Salesforce平台提供的客戶資料、業務脈絡及工作流程，Salesforce因而可成為AI代理工具的基礎。他說：「Salesforce最重要的仍是資料業務。這些AI模型需要這種程度的智慧、安全及使用者控制。」