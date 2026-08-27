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記憶體成本攀升壓縮利潤 惠普第3季PC出貨量下滑16%

中央社／ 加州聖克拉拉26日綜合外電報導

電腦大廠惠普（HP）今天表示，由於調漲產品價格不足以抵銷記憶體晶片成本上升，會計年度第3季（截至7月31日）個人電腦（PC）出貨量與利潤率均下滑，股價在盤後交易重挫9%。

路透社報導，這些數據蓋過惠普第3季營收年增12.5%的強勁表現。惠普第3季營收達157億美元，高於分析師預期的143.8億美元。

惠普表示，大宗商品價格持續上漲，加上低成本庫存效益逐漸式微，可能進一步壓縮第4季個人系統（Personal Systems）事業的利潤率，預計要到2027會計年度才會復甦。

惠普財務長帕克希爾（Karen Parkhill）在財報會議後表示：「考量大宗商品價格上漲影響，我們預期第4季營收將低於季節性水準。」

她說：「不過，我們預期第4季營收仍將較去年同期成長，主要受到價格調整、高階產品市占率提升、高毛利產品銷售增加，以及人工智慧（AI）PC滲透率提高等因素帶動。隨著更多AI工作量轉移至終端裝置，AI PC的需求也將增加。」

惠普與戴爾科技（Dell Technologies）、蘋果（Apple）及中國的聯想集團一樣，正面臨全球記憶體晶片供應吃緊問題。這波供應吃緊主要受到大規模AI資料中心建設帶動。

惠普第3季PC事業營收年增18%，但出貨量卻下滑16%，因公司將重心放在售價較高、利潤率較豐的AIPC等產品；第3季印表機事業營收下滑2%至39億美元。

PC事業第3季營業利益率從上季的5.2%下降至4.6%，主要因大宗商品及記憶體成本上升超過產品價格調漲。

惠普第3季調整後每股獲利（EPS）為83美分，其中包括每股11美分的關稅退款挹注，分析師原先預期每股69美分。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，惠普預期第4季調整後每股獲利介於69美分至79美分，高於分析師平均預估的67美分。這項預測包括8美分的關稅退款挹注。

惠普同時上調全年調整後每股獲利預測至3.19至3.29美元，其中包含預估全年關稅退款挹注每股19美分的影響，惠普原估全年調整後每股獲利為2.90至3.10美元。

惠普 記憶體 貨量

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