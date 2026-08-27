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半導體熱潮太旺！南韓連續第二次升息防通膨 並上修GDP成長預測

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓央行連續第二次升息，將基準利率調高1碼至3%，因應半導體熱潮帶來的通膨風險。歐新社
南韓央行連續第二次升息，將基準利率調高1碼至3%，因應半導體熱潮帶來的通膨風險。歐新社

南韓央行周四宣布升息1碼，將七天期附買回利率調升至3%。這是央行連續第二次升息，目的是在半導體空前熱潮推升經濟成長之際，抑制通膨壓力。此舉符合市場預期。

彭博資訊先前訪調22名經濟學家，其中14人預測到這項決定。央行已於上次7月利率會議升息1碼，為2023年1月以來首次升息。

南韓央行同步大幅上修今明兩年經濟成長預測，將2026年國內生產毛額（GDP）成長率由2.6%調高至3.3%，2027年則由2.1%調升至2.9%。物價展望方面，今明兩年的消費者物價年增率預測，分別維持在2.7%及2.3%不變。

南韓經濟以出口為主，目前正受惠於全球AI基礎設施建設帶動的強勁半導體需求。第2季GDP較前季成長0.6%，是央行原估0.2%的三倍，年增率達3.7%。

韓元在決策公布後走強，一度升至1美元兌1377.40韓元。自7月會議以來，韓元已脫離6月觸及的17年低點1,562韓元。儘管韓元近期大幅反彈，央行仍決定繼續升息，凸顯其防範通膨風險的決心。

彭博經濟學家Hyosung Kwon認為，央行此舉是要防止所得增加轉化為需求型通膨，同時抑制金融失衡。他預期，政策利率將在2027年上半年升至3.5%。

半導體 南韓 升息 通膨 央行 GDP

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