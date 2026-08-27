輝達傳洽購Hugging Face 估值上看130億美元

Business Insider引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）洽談收購Hugging Face，這交易對這家AI新創公司的估值可能超過130億美元。

報導指出，雙方近幾周曾認真討論交易事宜。

輝達這一年來密集推動多項交易，包括最近和新創公司Poolside簽訂60億美元技術授權協議，並延攬該公司多位員工。據報導，輝達也斥資約200億美元，收購晶片新創公司Groq的大部分業務。

Hugging Face開發AI軟體，也為其他企業提供軟體託管服務。OpenAI測試中的一款模型先前意外入侵Hugging Face平台，引發外界對先進AI技術安全性的疑慮。

OpenAI周三表示，原可更早採取行動，阻止Hugging Face系統遭到入侵。