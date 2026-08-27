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輝達大手筆回饋股東！上季返還260億美元 未來還要加碼

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達上季透過股票回購與股利發放，返還股東260億美元，較前一季增加30%，管理層並表示未來還將加碼。路透
輝達上季透過股票回購與股利發放，返還股東260億美元，較前一季增加30%，管理層並表示未來還將加碼。路透

AI晶片龍頭輝達NVIDIA）營收高速成長，回饋股東也愈來愈大手筆。上季透過買回自家股票與發放股利，返還股東260億美元，較前一季的200億美元增加30%，管理層並表示，未來還會進一步加碼。

MarketWatch報導，今年會計年度前兩季，輝達用於股票回購與股利的金額，已超過上一年度的411億美元。截至第2季底，公司現有股票回購授權額度仍剩約990億美元。

輝達原本承諾至少將50%的自由現金流回饋股東，今年度上半年實際比率已達60%。財務長柯蕾絲（Colette Kress）在財報電話會議表示，未來扣除策略性資金用途後，計劃提高多餘自由現金流的股東回饋。

在財報公布前，美銀分析師Vivek Arya就曾呼籲輝達加碼股票回購。市場預估輝達回饋股東的自由現金流比率約37%，但他認為公司有空間將比率提高至50%至75%。他估計，輝達明年的現金創造能力可能接近每天10億美元，足以同時支應AI生態系投資與提高股東回饋。

輝達 股東 NVIDIA

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