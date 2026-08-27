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AI引爆儲存需求 鎧俠攜SanDisk將在岩手再蓋一座晶圓廠

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鎧俠BiCS快閃記憶體。 美聯社
鎧俠BiCS快閃記憶體。 美聯社

彭博引述知情人士報導，鎧俠控股（Kioxia Holdings）將在日本北部岩手縣的生產基地興建新晶圓廠，以擴大產能，滿足AI帶動的長期儲存需求。

新廠將是鎧俠在岩手廠區的第三座晶圓廠，主要生產最新的高密度3D快閃記憶體，用來處理AI服務產生的大量資料。鎧俠上月已開始出貨這款堆疊式NAND晶片，也就是第十代BiCS快閃記憶體。

知情人士透露，鎧俠及生產夥伴SanDisk將向日本政府申請補助。日本近來持續為台積電、Sony及美光科技（Micron）等擴大日本晶片產能的業者提供資金支援。

鎧俠預定今天傍晚公布擴建計畫。日經新聞較早曾報導這項消息。鎧俠發言人不願置評。

鎧俠將和SanDisk共同投資新廠。兩家公司近來透過多年期合約接獲長期訂單，擴大產量以滿足需求的壓力日益升高。

南韓記憶體業者也大舉增加投資，中國大陸長江存儲的市占率則持續提高，加劇鎧俠面臨的競爭。

記憶體及儲存產品是資料中心的重要零組件，全球價格持續上漲，已壓縮輝達（NVIDIA）、汽車業者及行動裝置製造商的獲利空間。

輝達主管在財報說明會上也警告，儲存產品供應受限及成本上漲，將對毛利率造成壓力。

鎧俠執行長太田博雄及SanDisk執行長格克勒（David Goeckeler），預定周四下午拜會日本首相高市早苗。

鎧俠計劃在岩手廠區生產資料中心使用的高階NAND晶片，另一個主要生產基地三重縣四日市廠，則將集中生產智慧手機等消費性產品所需晶片。

SanDisk 晶圓廠 岩手

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