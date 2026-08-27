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輝達財報報喜！預告AI熱潮一路旺到2028 營收估暴增70%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達上季營收翻倍，並罕見預告2028年度營收將大增70%，盤後股價一度漲逾5%。路透
輝達上季營收翻倍，並罕見預告2028年度營收將大增70%，盤後股價一度漲逾5%。路透

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）周三盤後公布第2季財報營收較去年同期翻倍，本季財測也超越華爾街預期，但盤後股價先跌後漲，點燃漲勢的關鍵在於該公司罕見提前釋出長期展望，預估2028年度營收將大幅成長約70%，遠超出分析師預測的約45%，顯示AI基礎建設熱潮尚未降溫。輝達盤後股價一度大漲逾5%。

第2季營收962.2億美元，年增106%，高於市場預估約925億美元；調整後每股盈餘2.22美元，同樣優於預期的2.09美元左右。資料中心事業表現尤為突出，營收達890億美元，年增117%，也高於市場預估的858億美元。

輝達預估本季營收可達約1,080億美元，上下浮動2%，高於分析師預估的約1,052億美元。更令市場振奮的是長期財測。財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，2028財年營收預料成長約70%，客戶提供的需求預測甚至顯示明年成長可能翻倍，但供應限制壓抑了實際營收的增長空間。

執行長黃仁勳強調，AI基礎建設正「全速推進」，需求不僅沒降溫，反而加速成長。他指出，一年前主要由少數AI實驗室帶動建設，如今迎來新一波AI實驗室與新創公司蓬勃發展的黃金時期，需求來源持續擴大。最新推出的Vera Rubin平台已全面投產，「正是為了這一刻而打造」。

大型雲端業者也加碼採購。亞馬遜（Amazon）計劃2027及2028年額外部署200萬顆輝達高階GPU，包括Blackwell Ultra、Rubin及Rubin Ultra；加上先前宣布，自今年起部署的100萬顆，總採購量達到300萬顆。儘管亞馬遜投入大量資源開發Trainium等自研AI晶片，仍舊持續採用輝達產品。

不過，記憶體短缺開始侵蝕輝達獲利表現。上季毛利率為75%，本季預估將降至74%，還可能在截至明年1月的第4季再下滑到71%至72%低點，2028年度則可望回升至72%至73%。為因應成本上揚，輝達已調漲產品價格。

輝達對供應商的採購承諾也從前一季的1,190億美元暴增至2,790億美元，主要用於確保記憶體供給。Investing.com分析師Thomas Monteiro指出，成本近三年來幾乎未曾真正拖累輝達，但情況正在轉變；記憶體供應商現階段擁有較大議價優勢，短期內不易逆轉。

另一項風險來自競爭壓力。OpenAI、Anthropic、Google、亞馬遜等輝達客戶，都在積極開發自家AI晶片。對此，黃仁勳表示，這些客製晶片多半聚焦推論應用，而輝達提供的是完整的AI平台，可跨雲端運作。他「百分之百有信心」輝達技術有競爭力，預期OpenAI和Anthropic很長一段時間內，仍將是輝達的重要客戶與合作夥伴。

輝達 財報 營收 晶片

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