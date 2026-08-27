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巴西稀土成美中角力焦點 外資布局引發資源主權辯論

中央社／ 聖保羅26日專電

巴西憑藉全球第2大稀土儲量，近來躍居美中角力的前線。隨著新能源與高科技產業需求激增，這些被譽為「21世紀石油」的戰略礦物，吸引外資大舉布局，也引發巴西國內對資源主權與產業未來走向的辯論

新聞網站Brasil247報導，美國方面力推降低對中國的依賴，積極投資巴西唯一商業化稀土礦、位於戈亞斯州米納蘇（Minaçu）的塞哈維德（Serra Verde），並透過相關戰略基金提供16億美元的融資與採購承諾，支持美國稀土公司USA Rare Earth與國際資本深化合作，簽訂長期合約，確保戰略供應。美國戰爭部更直接投入資金，凸顯稀土在軍工與新能源產業的戰略地位。

CNN巴西新聞網指出，總部位於美國但主要業務在中國的海灣資源公司（Gulf Resources, Inc.）近日宣布與巴西蒙特斯維德公司（Montes Verdes）成立合資企業，進軍鋰、溴與稀土等礦產，目標在2027年創造至少1億8000萬美元營收。此舉顯示北京透過企業布局，意在鞏固其在全球稀土供應鏈的主導地位。

巴西政府強調「稀土是國家資產」。能源與礦業部長席維拉（Alexandre Silveira）透露，美方高層坦承已在關鍵礦物競賽中落後中國，凸顯巴西在這場博弈中的談判籌碼。目前，外資已掌握全國4成稀土開採計畫，其中以澳洲、美國與加拿大企業為主。然而，開採規模的急遽擴張，也引發當地對環境破壞與社會衝擊的憂慮。

米納蘇這座曾因石棉而興衰的城市，如今再度因稀土成為國際焦點。專家提醒，巴西若僅止於出口原料，將重蹈過去「挖礦卻失去附加價值」的覆轍。政府已著手制定「國家稀土戰略」，期望藉由技術轉移與產業鏈升級，讓巴西不只是資源供應者，更能在新能源與高科技產業中占有一席之地。

分析人士指出，在美中角力加劇之際，稀土儲量全球第2的巴西，正成為其外交與經濟政策的關鍵籌碼。如何在借力外資發展產業與堅守資源主權之間取得平衡，將是巴西能否從單純的「原料輸出國」翻轉為「高科技戰略玩家」的關鍵。

巴西 稀土 辯論 外資

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