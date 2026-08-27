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蘋果發出邀請函！9月9日首款摺疊式iPhone閃耀登場 特納斯時代揭幕

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果媒體邀請函以發光的蘋果標誌為主視覺，活動主題為「驚喜閃耀」（Surprise and shine）。蘋果官網
蘋果媒體邀請函以發光的蘋果標誌為主視覺，活動主題為「驚喜閃耀」（Surprise and shine）。蘋果官網

蘋果（Apple）9月9日將舉行今年最盛大的產品發表會，主角不只是第一款摺疊式iPhone，也是新任執行長特納斯（John Ternus）上任後頭一場大型發表會。蘋果將藉此進軍三星電子主導多年的摺疊式手機市場，也為特納斯時代揭開序幕。

蘋果表示，發表會將於美國太平洋時間上午10時，在加州庫比蒂諾總部舉行，並透過公司網站直播。媒體邀請函以發光的蘋果標誌為主視覺，活動主題為「驚喜閃耀」（Surprise and shine）。

第一款摺疊式iPhone將是這次發表會最大焦點。這款手機折疊後約為一般護照大小，展開後螢幕則接近小型iPad。iPhone即將問世20周年，摺疊設計也將是歷來最大幅度的外觀改變。

蘋果預料也將發表iPhone 18 Pro及Pro Max，兩款新機將採用速度更快的晶片、延長電池續航力，並大幅改良相機，其中至少較大尺寸機型會加入機械式光圈。

不過，以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）指出，這次不會推出第二代iPhone Air及一般版iPhone 18。蘋果將把兩款產品延至明年春季，並與入門款iPhone 18e、新款Mac及iPad一同上市，希望把新機銷售分散至全年，降低對秋季發表會的依賴。

新款Apple Watch也可能和iPhone同時亮相。蘋果今年還準備推出第一款智慧家庭顯示器、新版HomePod mini、Apple TV電視機上盒及升級版iPad mini。公司本周已發表新款Mac mini及Mac Studio，預定9月22日出貨。

蘋果也預料推出新版Siri AI，採用現代大型語言模型技術，可操作訊息及行事曆等應用程式。

這將是特納斯接任執行長後，頭一次主導大型產品發表會。彭博先前報導，特納斯是推動摺疊式iPhone的重要人物，蘋果安排他在此時接任，也有意讓新執行長與這款重要產品一同亮相。

庫克將於9月1日卸下執行長職務，轉任執行董事長。庫克掌舵蘋果15年，以供應鏈、銷售及財務管理見長；硬體工程師出身的特納斯則承諾加快開發全新產品，並推動更多AI技術進展。

特納斯 耀登 蘋果

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