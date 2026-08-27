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惠普財報藏玄機 退稅撐獲利、漲價傷需求 盤後重挫10%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博行業研究指出，若沒有退稅，惠普調整後營業利益率只有5.7%，低於公布的6.5%，也降至歷史低點。路透
彭博行業研究指出，若沒有退稅，惠普調整後營業利益率只有5.7%，低於公布的6.5%，也降至歷史低點。路透

惠普（HP）上季營收、獲利均優於預期，也調高全年財測，股價盤後卻重挫約10%。投資人擔心，亮眼表現部分來自政府退還關稅及漲價，個人電腦出貨量反而大減16%；記憶體成本持續攀升，恐進一步壓抑需求並侵蝕獲利。

截至7月31日止會計年度第3季，惠普營收成長近13%至157億美元，高於市場預估的約144億美元。調整後每股盈餘為0.83美元，也高於市場預估的0.66美元。惠普淨利由去年同期的7.63億美元降至6.61億美元，每股盈餘由0.80美元降至0.71美元。

關稅退稅使第3季每股盈餘增加0.11美元。即使扣除這項利益，調整後每股盈餘仍高於市場預期；但彭博行業研究指出，若沒有退稅，惠普調整後營業利益率只有5.7%，低於公布的6.5%，也降至歷史低點。

個人電腦事業營收成長18%至118億美元，主要受商用機種營收增加22%及漲價帶動。不過，個人電腦出貨量大減16%，消費型電腦出貨量更下降19%，顯示價格上漲雖推升營收，也已影響需求。

印表機事業營收下降2%至39億美元，符合市場預期；出貨量則減少7%。

AI資料中心需求暴增，引發記憶體晶片供應吃緊及價格飆升。惠普已調高多款個人電腦售價，並重新設計部分產品，以減輕記憶體成本壓力。公司表示，記憶體供應及訂單交付率已有改善，AI電腦產品仍維持強勁成長。

惠普預估，會計年度第4季調整後每股盈餘介於0.69至0.79美元，高於市場預估的0.67美元。不過，財測包含每股0.08美元關稅退還利益；若扣除這項利益，中間值將降至0.66美元，反而比市場預估少0.01美元。

惠普也把全年調整後每股盈餘預測，由2.90至3.10美元調高至3.19至3.29美元，高於市場預估的3.05美元，但其中包含每股0.19美元關稅退還利益。全年自由現金流量預測則由28億至30億美元，提高至30億至32億美元。

花旗認為，惠普財報好壞互見，營收優於預期，但毛利率不如市場所料。持續削減成本及因應零組件漲價，雖可抵銷部分壓力，個人電腦市場低迷、AI電腦普及速度緩慢及印表機市場競爭，短期內仍會壓低惠普估值。

摩根士丹利指出，投資人原已預期惠普上季表現不會太差，如今焦點轉向個人電腦及印表機需求是否進一步惡化。摩根大通則認為，惠普公布明年展望前，股東疑慮恐怕難以消除。

惠普股價周三正常交易時段上漲3.4%，收在30.52美元，盤後重挫約10%。財報公布前，惠普今年股價累計上漲37%。

惠普 財報

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