台積電ADR跌不到0.1% 台指期夜盤小跌10點

台積電ADR周三小跌不到0.1%，收在417.69美元，較台北交易溢價10.1%。

台指期夜盤收盤下跌10點，跌幅0.02%，收在45,993點。台灣加權股價指數周三上漲663.16點，收在45,832.62點。台積電（2330）漲0.6%收在2,415元。

美國股市周三近乎持平。投資人在輝達（NVIDIA）盤後公布財報前不願大舉押注，7月通膨仍高於聯準會（Fed）目標，也使市場更加關注Fed主席華許周五在傑克森洞全球央行年會的演說。輝達盤後財報優於預期，並提出樂觀展望，股價盤後由跌轉漲逾4%。

道瓊工業指數下跌113.52點，跌幅0.2%，收在53,463.88點；標普500指數跌1.58點，收7,675.70點；那斯達克綜合指數下跌21.10點，跌幅0.1%，收在26,130.20點。

費城半導體指數小漲0.2%，輝達在正常交易時段下跌1.6%，盤後公布的上季營收創歷史新高，也超越分析師預期，股價盤後一度下跌1.1%，隨後在公司提出樂觀的長期展望後轉漲逾4%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,658.51元 +0.07 2,415.00元 10.08

日月光投控 ASX 592.88元 +0.49 592.00元 0.15

聯電 UMC 121.12元 -2.91 123.50元 -1.93

中華電 CHT 136.56元 -0.60 136.00元 0.41