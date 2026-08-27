快訊

南台豪雨成災…審計部：全台下水道規畫 6成逾10年未檢討

遭控害青少年成癮⋯Meta賠逾5000億、強化年齡監管機制

台東國家級警報響 清晨5時47分東南部海域規模5.2地震 最大震度3級

台積電ADR跌不到0.1% 台指期夜盤小跌10點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三小跌不到0.1%，收在417.69美元，較台北交易溢價10.1%。

台指期夜盤收盤下跌10點，跌幅0.02%，收在45,993點。台灣加權股價指數周三上漲663.16點，收在45,832.62點。台積電（2330）漲0.6%收在2,415元。

美國股市周三近乎持平。投資人在輝達（NVIDIA）盤後公布財報前不願大舉押注，7月通膨仍高於聯準會（Fed）目標，也使市場更加關注Fed主席華許周五在傑克森洞全球央行年會的演說。輝達盤後財報優於預期，並提出樂觀展望，股價盤後由跌轉漲逾4%。

道瓊工業指數下跌113.52點，跌幅0.2%，收在53,463.88點；標普500指數跌1.58點，收7,675.70點；那斯達克綜合指數下跌21.10點，跌幅0.1%，收在26,130.20點。

費城半導體指數小漲0.2%，輝達在正常交易時段下跌1.6%，盤後公布的上季營收創歷史新高，也超越分析師預期，股價盤後一度下跌1.1%，隨後在公司提出樂觀的長期展望後轉漲逾4%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,658.51元 +0.07 2,415.00元 10.08

日月光投控 ASX 592.88元 +0.49 592.00元 0.15

聯電 UMC 121.12元 -2.91 123.50元 -1.93

中華電 CHT 136.56元 -0.60 136.00元 0.41

台積電ADR ADR 台積電

延伸閱讀

美股靜待輝達近乎持平 盤後展望優於預期轉漲逾4%　

台積電ADR上漲1.8% 日月光聯電更強勁 台指期夜盤勁揚405點

美股齊揚台積電ADR漲1.78% 投顧：關注輝達財報

PCE數據出爐 台指期夜盤上半場多空豬羊變色

相關新聞

荷莫茲通行有影！油價走跌 伊朗強調與阿曼達成收益分配協議

伊朗26日表示，已與阿曼就荷莫茲海峽的收益分配達成協議，目前雙方正推動就這條關鍵水道的管理，達成一項更廣泛的協議。國際油價連續第三天下挫，布蘭特盤中最低跌破每桶86美元，西德州一度失守80美元大關。

現代發豪語！要推百款新車 2030年前達陣

南韓最大車廠現代汽車（Hyundai Motor）26日發豪語，將在2030年前，於全球新發表或改款共100多款車，展開自家史上最大的產品攻勢，以抵禦陸廠平價車的威脅，並擴大在美國的油電車產品陣容，挑戰在當地獨領風騷的豐田油電車。

美通膨持穩 仍高於Fed目標…傑克森洞央行年會演說受關注

美國聯準會（Fed）密切關注的個人消費支出（PCE）物價指數7月核心年增率持穩，但仍遠高於Fed的目標，在Fed傑克森洞央行年會登場前似乎讓主席華許處境更棘手。

美股靜待輝達近乎持平 盤後展望優於預期轉漲逾4%

美國股市周三近乎持平。投資人在輝達（NVIDIA）盤後公布財報前不願大舉押注，7月通膨仍高於聯準會（Fed）目標，也使市場更加關注Fed主席華許周五在傑克森洞全球央行年會的演說。輝達盤後財報優於預期，並提出樂觀展望，股價盤後由跌轉漲逾4%。

輝達Q2財報超預期 季度營收倍增

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天公布第2季財報，季度營收達962億美元，較去年同期增加逾1倍，不僅超...

美財長出手 長債回穩了！交易員不敢輕易與「貝森特賣權」作對

美國財政部長貝森特上周拋出震撼市場的計畫，長天期美債回購規模將至少增加一倍，以壓低政府長期借貸成本。彭博資訊報導，儘管政策成效引發爭議，市場數據與交易動向顯示，至少短期內已開始見效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。