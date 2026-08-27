快訊

南台豪雨成災…審計部：全台下水道規畫 6成逾10年未檢討

遭控害青少年成癮⋯Meta賠逾5000億、強化年齡監管機制

台東國家級警報響 清晨5時47分東南部海域規模5.2地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

美股靜待輝達近乎持平 盤後展望優於預期轉漲逾4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人在輝達公布財報前不敢貿動。路透
投資人在輝達公布財報前不敢貿動。路透

美國股市周三近乎持平。投資人在輝達（NVIDIA）盤後公布財報前不願大舉押注，7月通膨仍高於聯準會（Fed）目標，也使市場更加關注Fed主席華許周五在傑克森洞全球央行年會的演說。輝達盤後財報優於預期，並提出樂觀展望，股價盤後由跌轉漲逾4%。

道瓊工業指數下跌113.52點，跌幅0.2%，收在53,463.88點；標普500指數跌1.58點，收7,675.70點；那斯達克綜合指數下跌21.10點，跌幅0.1%，收在26,130.20點。

費城半導體指數小漲0.2%，台積電ADR漲不到0.1%，輝達在正常交易時段下跌1.6%，盤後公布的上季營收創歷史新高，也超越分析師預期，股價盤後一度下跌1.1%，隨後在公司提出樂觀的長期展望後轉漲逾4%。

周三是美股今年成交量第三低的交易日，多數投資人都在等待輝達財報及華許談話。

輝達財務長預估，2028會計年度營收將成長約70%，減輕市場對AI支出熱潮失去動能的疑慮。輝達今年股價仍上漲13%，但過去四次公布財報後，隔日股價都下跌。

Infrastructure Capital Advisors執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）說，市場表面上像是在等待Fed，其實真正等待的是輝達，甚至有人把執行長黃仁勳稱為「AI界的Fed主席」。

Nationwide首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）表示，輝達財報是AI行情的重要考驗。市場將觀察晶片漲價究竟反映供應受限，還是輝達定價能力增強，以及公司如何回應AI投資融資疑慮。

美國商務部公布，7月個人消費支出（PCE）物價指數年增率維持3.7%，略高於市場預期，也仍遠高於Fed的2%目標。消費支出陷入停滯，第2季經濟成長率則為1.5%。

通膨仍居高不下，使華許周五的演說更受矚目。華許先前因未清楚說明經濟看法及政策方向而受到批評，投資人希望他進一步交代Fed將如何因應通膨及決定升息時機。

芝商所FedWatch工具顯示，市場預估Fed 9月升息的機率為38.1%。摩根士丹利財富管理首席經濟策略師申特納（Ellen Zentner）認為，這次數據還不足以改變9月決策方向，但若後續數據也呈現相同趨勢，Fed採取行動的壓力可能升高。

美國10年期公債殖利率由周二的4.638%升至4.663%。投資人仍擔心油價、政府債務及通膨，但財政部宣布支持債市的措施後，殖利率已由上周多年高點回落。

布蘭特原油小幅下跌，上周五以來累計跌幅約6%。中東多國領袖近來舉行會談，但斡旋人士表示尚未取得突破。

個股方面，Meta上漲1.1%。公司同意支付最高180億美元，與美國48州就社群媒體傷害兒童的訴訟達成和解，並將大幅調整Facebook及Instagram。

蘋果上漲1.1%。Intuit下跌3.2%，因全年營收預測低於華爾街預期。莫德納（Moderna）下跌5.8%，但股價仍遠高於上周公布mRNA癌症疫苗後期試驗結果前的水準。

輝達 美股 Fed

延伸閱讀

美股收盤／四大指數收漲 輝達財報前科技股反彈 美債殖利率回落助攻

美股早盤／輝達財報在即...PCE顯示通膨仍然棘手 三大指數平盤波動

輝達財報本周登場！AI多頭迎壓力測試 網嘆：財報好也可能跌

美股齊揚台積電ADR漲1.78% 投顧：關注輝達財報

相關新聞

荷莫茲通行有影！油價走跌 伊朗強調與阿曼達成收益分配協議

伊朗26日表示，已與阿曼就荷莫茲海峽的收益分配達成協議，目前雙方正推動就這條關鍵水道的管理，達成一項更廣泛的協議。國際油價連續第三天下挫，布蘭特盤中最低跌破每桶86美元，西德州一度失守80美元大關。

現代發豪語！要推百款新車 2030年前達陣

南韓最大車廠現代汽車（Hyundai Motor）26日發豪語，將在2030年前，於全球新發表或改款共100多款車，展開自家史上最大的產品攻勢，以抵禦陸廠平價車的威脅，並擴大在美國的油電車產品陣容，挑戰在當地獨領風騷的豐田油電車。

美通膨持穩 仍高於Fed目標…傑克森洞央行年會演說受關注

美國聯準會（Fed）密切關注的個人消費支出（PCE）物價指數7月核心年增率持穩，但仍遠高於Fed的目標，在Fed傑克森洞央行年會登場前似乎讓主席華許處境更棘手。

台積電ADR跌不到0.1% 台指期夜盤小跌10點

台積電ADR周三小跌不到0.1%，收在417.69美元，較台北交易溢價10.1%。

美股靜待輝達近乎持平 盤後展望優於預期轉漲逾4%

美國股市周三近乎持平。投資人在輝達（NVIDIA）盤後公布財報前不願大舉押注，7月通膨仍高於聯準會（Fed）目標，也使市場更加關注Fed主席華許周五在傑克森洞全球央行年會的演說。輝達盤後財報優於預期，並提出樂觀展望，股價盤後由跌轉漲逾4%。

輝達Q2財報超預期 季度營收倍增

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天公布第2季財報，季度營收達962億美元，較去年同期增加逾1倍，不僅超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。