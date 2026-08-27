快訊

南台豪雨成災…審計部：全台下水道規畫 6成逾10年未檢討

遭控害青少年成癮⋯Meta賠逾5000億、強化年齡監管機制

台東國家級警報響 清晨5時47分東南部海域規模5.2地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達Q2財報超預期 季度營收倍增

中央社／ 舊金山26日綜合外電報導
輝達第2季營收962億美元，年增106%、季增18%，超越市場預期。 路透社
輝達第2季營收962億美元，年增106%、季增18%，超越市場預期。 路透社

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達NVIDIA）今天公布第2季財報，季度營收達962億美元，較去年同期增加逾1倍，不僅超乎華爾街預期，也預估未來銷售將更加強勁。

法新社報導，截至7月26日止的第2季，輝達營收年增106%，較前一季增加18%，遠高於分析師預估的約920億美元。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，輝達預估第3季營收達1080億美元，上下浮動2個百分點，高於分析師平均預估1041.9億美元。

輝達 營收 財報 NVIDIA

延伸閱讀

AI帶動台股企業Q2獲利創高！網反酸：財報好股價也未必漲

台股短線多空聚焦27日凌晨4點輝達財報

輝達財報前韓國貪狗「重壓」3倍費半！一周狂買近9億美元 網：抄底還抄家

高含輝ETF 法人按讚

相關新聞

荷莫茲通行有影！油價走跌 伊朗強調與阿曼達成收益分配協議

伊朗26日表示，已與阿曼就荷莫茲海峽的收益分配達成協議，目前雙方正推動就這條關鍵水道的管理，達成一項更廣泛的協議。國際油價連續第三天下挫，布蘭特盤中最低跌破每桶86美元，西德州一度失守80美元大關。

現代發豪語！要推百款新車 2030年前達陣

南韓最大車廠現代汽車（Hyundai Motor）26日發豪語，將在2030年前，於全球新發表或改款共100多款車，展開自家史上最大的產品攻勢，以抵禦陸廠平價車的威脅，並擴大在美國的油電車產品陣容，挑戰在當地獨領風騷的豐田油電車。

美通膨持穩 仍高於Fed目標…傑克森洞央行年會演說受關注

美國聯準會（Fed）密切關注的個人消費支出（PCE）物價指數7月核心年增率持穩，但仍遠高於Fed的目標，在Fed傑克森洞央行年會登場前似乎讓主席華許處境更棘手。

台積電ADR跌不到0.1% 台指期夜盤小跌10點

台積電ADR周三小跌不到0.1%，收在417.69美元，較台北交易溢價10.1%。

美股靜待輝達近乎持平 盤後展望優於預期轉漲逾4%

美國股市周三近乎持平。投資人在輝達（NVIDIA）盤後公布財報前不願大舉押注，7月通膨仍高於聯準會（Fed）目標，也使市場更加關注Fed主席華許周五在傑克森洞全球央行年會的演說。輝達盤後財報優於預期，並提出樂觀展望，股價盤後由跌轉漲逾4%。

輝達Q2財報超預期 季度營收倍增

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天公布第2季財報，季度營收達962億美元，較去年同期增加逾1倍，不僅超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。