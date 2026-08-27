聽新聞
0:00 / 0:00
輝達Q2財報超預期 季度營收倍增
美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天公布第2季財報，季度營收達962億美元，較去年同期增加逾1倍，不僅超乎華爾街預期，也預估未來銷售將更加強勁。
法新社報導，截至7月26日止的第2季，輝達營收年增106%，較前一季增加18%，遠高於分析師預估的約920億美元。
根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，輝達預估第3季營收達1080億美元，上下浮動2個百分點，高於分析師平均預估1041.9億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。