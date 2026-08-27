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市場觀望輝達財報 美股3大指數小幅收低
美國通膨數據高於預期，許多投資人暫時觀望，等待人工智慧（AI）指標企業輝達（Nvidia）公布財報，美股3大指數今天小幅收低。
道瓊工業指數下跌113.52點或0.21%，收報53463.88點。
標普500指數下挫1.58點或0.02%，收在7675.70點。
那斯達克指數下滑21.10點或0.08%，收26130.20點。
費城半導體指數上揚23.20點或0.20%，收11611.24點。
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