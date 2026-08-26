如何縮小公司高層與基層的財富鴻溝？NBA最狂老闆這麼建議

在美國貧富差距持續擴大之際，知名創業家兼資深投資人庫班（Mark Cuban）向企業喊話，如果不願多繳稅，就應該讓每位員工都擁有公司股票，讓一般勞工也能分享企業成長所創造的財富。

曾是NBA達拉斯獨行俠隊老闆的庫班，日前在社群媒體平台X發文說，這正是他過去經營企業時採取的做法。他認為，多數富豪之所以累積巨額財富，往往不是靠薪資，而是透過出售企業或公司上市取得資本利得。因此，如果希望縮小這條巨大的財富鴻溝，就應讓更多勞工取得企業股權。

庫班強調，要讓一般勞工也能取得累積財富的工具，而不只是依賴每月薪資。不過，他的想法若要在全國強制實施難度極高，國會必須立法，提高不願給員工股票企業的稅負。在目前的政治環境下，無論由哪一黨執政，恐怕都很難支持這類法案。

但庫班提出的核心問題，正透過其他形式逐漸受到重視，其中讓員工透過退休計畫等方式持有公司股份的員工持股計畫（ESOP），近年在美國私人企業中愈來愈受歡迎。部分原因是嬰兒潮世代退休後希望維持公司獨立性，而不是將其出售給私募股權公司。

此外，儘管政界人士在提高稅負問題上可能存在分歧，但大都支持員工持股。去年，參議院通過了兩項法案來鼓勵員工持股，在2023年，美國已有約6,600個ESOP，涵蓋約1,500萬人。雖然ESOP成本高昂，但其員工自願離職率約為全國平均水準的三分之一，而且員工退休時的儲蓄是非ESOP員工的兩倍多。

事實上，美國企業早已有提供股票獎勵、限制型股票、分紅及股票選擇權等福利。問題在於這些制度往往集中在高薪主管與核心人才身上。換言之，公司股價上漲時，真正能大發利市的人通常是執行長與高階主管，而不是基層員工。股權原本可以成為縮小貧富差距的工具，若分配方式不均，反而可能進一步擴大管理層與基層員工之間的財富落差。

庫班強調，不是企業有沒有股權制度，而是誰能真正分享到企業成長的成果，這才是需要改變的地方。