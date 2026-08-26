科技業財報季壓軸大戲登場！輝達直面三大問題 全世界都在等答案

全球科技業這個財報季的壓軸大戲，是輝達（Nvidia）將在美股26日盤後、台灣27日凌晨公布最新業績表現，並將為人工智慧（AI）晶片產業的需求前景定調。投資人目前最關心的是AI熱潮究竟仍在加速、或是企業已開始對龐大AI支出踩煞車。

過去幾周來AI交易與大型科技股的表現劇烈分歧，Alphabet與Tesla因提高AI資本支出計畫，引發投資人擔憂，兩家公司的市值一度合計蒸發近兆美元，也是導致避險基金Situational Awareness倒閉的因素之一。相較下，微軟財報則符合市場預期的理想情境，雲端業務強勁成長，同時AI支出相對克制，帶動公司市值創下史上單日最大增幅。

現在輪到輝達登場，市場認為，該公司的財測與管理層對AI需求的說法，將成為下一階段科技股走勢的重要指標。過去幾年，輝達幾乎是AI熱潮最大贏家，股價漲幅遠遠超越大盤。但今年的情況明顯不同，輝達2026年股價漲約14%，只比標普500指數高出約2個百分點。此前，輝達股價更一度下跌19%，市場開始質疑AI需求及科技巨頭不斷增加的資本支出，是否還足以支撐晶片股極高的估值？因此，輝達在本次財報中須回答以下三大問題。

首先是，AI的需求前景？輝達管理層的營收預期及其對超大規模資料中心、企業級應用、自主AI和雲端需求的說法，將為整個晶片製造業的未來走向定下基調，並將牽動超微、博通、Marvell及台積電等整條AI晶片供應鏈的股價與前景。

更具體而言，投資人將關注Blackwell與下一代Rubin AI系統的供需情況。他們最想知道的問題，是需求是否仍在加速成長，抑或是客戶開始更謹慎選擇支出？

第二，輝達會不會變成「AI銀行」？本月稍早，輝達宣布與阿波羅、貝萊德、黑石、Brookfield、高盛及KKR等金融機構合作，計劃協助為超過5,000億美元的AI基礎建設提供資金。

簡言之，輝達希望協助客戶籌錢興建資料中心，而資料中心最終又需要大量購買輝達的GPU，這種模式引發循環融資的疑慮。投資人想要確認，這些合作究竟創造了新的AI支出，還是只是替原本就會發生的投資提供融資。更重要的是，輝達自身是否因此承擔更多金融風險。

第三，全球記憶體荒的影響有多大？AI伺服器需要GPU以及大量的記憶體晶片，而全球記憶體短缺已推高相關成本，使AI伺服器價格進一步上升。如果輝達無法將這些成本轉嫁給客戶，可能面臨毛利率下滑的風險。

如果這些上漲的成本並未使企業延後資料中心訂單，可能會被視為利多訊號，意味著客戶即使須付出更高成本，仍迫切需要AI算力。