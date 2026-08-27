荷莫茲通行有影！油價走跌 伊朗強調與阿曼達成收益分配協議

伊朗26日表示，已與阿曼就荷莫茲海峽的收益分配達成協議，目前雙方正推動就這條關鍵水道的管理，達成一項更廣泛的協議。國際油價連續第三天下挫，布蘭特盤中最低跌破每桶86美元，西德州一度失守80美元大關。

伊朗的Sepah News通訊社報導，伊斯蘭革命衛隊26日表示，「雙方已就兩國各自在海峽水域占有率，以及伊朗和阿曼對相關收益的分配占有率達成協議」，「我們已經取得雙方都能接受的成果。」同日，美國總統川普也來湊熱鬧，受訪時聲稱25日有1,000萬桶石油從荷莫茲海峽運出，「荷莫茲海峽在正常運轉」。

前一天伊朗和阿曼外交部已發表聯合聲明，表示雙方討論了一項恢復荷莫茲海峽航運的「臨時框架」，但並未宣布達成最終協議，也沒有提及收費問題。

布蘭特原油10月期貨25日收盤大跌3.9%，收在每桶88.58美元，26日繼續下挫，一度再跌3.6%，至85.41美元。西德州中級原油（WTI）同步走弱，25日收盤挫跌逾3%，26日早盤一度跌3.3%至79.62美元，面臨80美元保衛戰。

伊朗發言人表示，在談判過程中，各方已就荷莫茲海峽水域的占比及各自應得的收入比重達成協議。這短時間都是因為美國阻撓，導致該進程延誤。如果美國放棄阻撓並重拾諒解，伊朗可在已達成的諒解框架內開放荷莫茲海峽，因此美國必須接受伊朗條件。如果美國不接受伊朗條件，荷姆茲海峽在任何情況下都不會開放。

儘管美伊衝突已持續接近半年，並導致波斯灣能源供應受限，今年原油價格上漲逾40%。投資人對美國本周公布、要擴大對德黑蘭經濟施加壓力的計畫大致反應冷淡，原因是華府並未對包括中國在內的貿易夥伴祭出次級制裁；而中國是伊朗原油的最大買家。

BOK Financial Securities資深副總裁基斯勒表示：「看起來，原油價格現在開始反映和平協議可能比預期更早達成。」「由於仍有一些石油能夠通過海峽，伊朗與美國更有可能正進入新一階段的降級緊張狀態，因為雙方都在尋找一條可以退出衝突的道路。」

伊朗半官方通訊社Tasnim援引伊朗副外交部長加里巴巴迪的說法報導，伊朗與阿曼將進一步舉行會談，計劃在「30至60天內談判出一條新的永久航線」，以恢復經由這條重要水道的航運。

與此同時，俄羅斯正討論將海外柴油出口限制再延長一個月。由於烏克蘭持續攻擊俄羅斯煉油廠，這項措施可能進一步加劇全球柴油供應吃緊的情況。