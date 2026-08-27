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IMF：經濟風險仍偏下行 高通膨與貿易戰添變數

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃把全球經濟比喻為一艘「在風暴中顛簸的船」，一方面受高通膨、債務與貿易戰的衝擊，另一方面則受到人工智慧（AI）革命帶來的順風推動。

喬治艾娃25日在華府告訴記者，全球經濟迄今「比我們原先擔心的更能承受荷莫茲海峽關閉所造成的能源衝擊」，「目前經濟展望面臨的風險，比我們（4月）春季會議時更加平衡，但風險仍偏向下行，而且不確定性依然很高。」

IMF已在7月第二度下修今年全球經濟成長預測，估計今年全球經濟成長率為3.0%，低於4月預測的3.1%，並警告美伊戰爭帶來的「不確定性與風險」。

喬治艾娃最新的說法則是，戰爭造成的經濟衝擊「並不對稱」，各國所受的影響，取決於對波灣地區石油進口的依賴程度，以及整體經濟的穩定性。

她表示，由能源價格高漲帶動的全球通膨，也正受到一場「拉鋸戰」影響，另一股力量來自「AI帶來的正向需求衝擊」，也就是大規模投資AI技術所帶動的經濟需求增加。

IMF 風險 荷莫茲海峽

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