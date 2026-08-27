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全球記憶體明年產值 衝關1兆美元

經濟日報／ 國際中心、記者李孟珊／綜合報導

AI掀起記憶體史上罕見缺貨潮，並成為今年全球半導體市場衝鋒的最大引擎。研調機構顧能（Gartner）最新報告預估，2026年全球半導體營收將大增92%、達1.6兆美元，其中記憶體營收高達8,370億美元，占整體產值比重首度突破五成。

顧能並預估，2027年記憶體市場將跨越1兆美元大關，帶領全球半導體產值挺進1.9兆美元。

業界指出，在雲端服務商持續擴建AI資料中心之下，推升高頻寬記憶體（HBM）、伺服器用RDIMM及高容量儲存需求，原廠將更多產能轉向高階產品，排擠手機、PC、車用及消費性記憶體供給，缺貨效應由AI市場一路向外擴散。

顧能推估，記憶體占全球半導體營收比重將由2025年的27%，一舉拉升至今年的54%，成為產業產值翻揚主因，若排除記憶體，今年全球半導體營收約7,180億美元，年增21.9%。

這透露即便邏輯晶片等市場仍穩健成長，但與記憶體近乎翻倍的增長力道相比，整體產業的爆發力主要來自記憶體價格與需求同步噴發。

AI伺服器不僅大量採用HBM，單台伺服器配置的傳統DRAM與儲存容量也持續提高，進一步放大需求，顧能預計，AI資料中心占全球半導體營收比重將由今年的36.5%，提高至2030年的53%，意味未來全球每2美元半導體支出，就有超過1美元來自AI資料中心。

Gartner 記憶體 缺貨

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研調：記憶體貢獻成長 估今年全球半導體營收年增92%

記憶體價格狂飆 集邦：2027年恐吃掉CSP近7成資本支出

Counterpoint 指出未來五年 AI 伺服器晶片逾1.3億顆 營收近2兆美元

TrendForce：記憶體占主要 CSP 資本支出比重將高達68%

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