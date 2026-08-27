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牛市盛況！南韓記憶體出口價飆升 一公斤DRAM可買一台斤黃金

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
記憶體奇貨可居，韓媒比喻，如今1公斤韓國製DRAM的出口價格，已經可以買到620克黃金。美聯社
記憶體奇貨可居，韓媒比喻，如今1公斤韓國製DRAM的出口價格，已經可以買到620克黃金。美聯社

記憶體缺貨大漲價引爆的科技通膨效應一波波，統計顯示，南韓出口的DRAM價格持續上漲，反映全球記憶體短缺情況加劇。韓媒比喻，如今1公斤韓國製DRAM的出口價格，已經可以買到620克黃金；DRAM出口單價從三年多前的低點迄今大漲12.5倍，漲幅遠高於同期金價的2.4倍。

以台灣的度量衡單位來看，韓國出口每公斤DRAM價格，足以買到超過一台斤的黃金。韓媒報導並透露，目前韓國每公斤DRAM的出口單價，是同重量白金價格的1.53倍，更是白銀的41.7倍，凸顯當下記憶體牛市盛況。南亞科、華邦等台灣記憶體廠搭上這波漲價紅利，獲利同步暴增。

朝鮮日報據南韓貿易統計振興院26日公布的資料報導，8月1日至20日DRAM（不含DRAM模組）出口單價為每公斤92,183美元，較去年同期暴增401%；出口額則成長504.8%，達到98.06億美元。

投資研究業者Citrini Research分析相關數據後指出，目前DRAM出口單價較2023年1月跌至約每公斤7,400美元的低點，大幅攀升約12.5倍。

不過，朝鮮日報也點出，DRAM不像黃金或白銀等原物料，可單純以重量衡量價值。DRAM價格會因產品世代、資料傳輸速度、儲存容量等效能指標而有很大差異。

與2023年初出口單價觸底時相比，目前市場主流產品的容量也更大。當時研調機構集邦科技（TrendForce）追蹤的現貨市場主流產品是DDR4 8Gb，如今則是DDR5 16Gb（2G×8）4800與5600。也就是說，主流模組產品容量已經從8Gb（1GB）翻倍至16Gb（2GB）。然而，也有業界人士認為，近期DRAM出口單價上漲，已經很難單純用產品升級來解釋。

一名半導體業界人士表示：「隨著製程微縮、整合度提高，同樣大小的晶片可以塞入更多資料，因此產品升級本身確實會提高單位重量的價值。」但他也指出：「很難精確比較三、四年前與現在每單位重量所包含的儲存容量，不過即使把這項因素計算進去，近期記憶體價格的漲幅仍然非常陡峭。」

DRAM 黃金 缺貨

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