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Anthropic潛在市場估30兆美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國媒體報導，人工智慧（AI）開發商Anthropic很可能告訴投資人，其「總體潛在市場」規模可望超過30兆美元，高於SpaceX自估的28.5兆美元。

總體潛在市場（total addressable market，TAM）指的是某項產品或服務若在相關市場占有率達到100%時，全年可能獲得的營收規模。若TAM龐大，可支持Anthropic計畫的首次公開發行股票（IPO）當中的公司估值。

Anthropic為了量化其TAM，正在評估所有可用AI模型完成的工作範圍。

相較之下，馬斯克的SpaceX（太空探索科技公司）在今年5月提交的IPO文件中說，已預期可見「人類史上最大可行的TAM」，大多歸功於AI科技。

路透本月稍早報導，Anthropic目前預估其2028年營收約為1,900億至2,000億美元，其IPO估值取決於這些預測。

紐約時報日前報導，知情人士透露，Anthropic為籌備IPO委請的銀行團隊，近期與潛在投資人討論時透露，該公司可能尋求在IPO募資逾1,000億美元。

Anthropic SpaceX 太空 美元

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