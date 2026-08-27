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金融服務重鎮轉向亞太 九年後創造附加價值達將超越美

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
德勤（Deloitte）在最新報告中指出，全球金融服務業重心正逐漸轉向亞太地區。 法新社
德勤（Deloitte）在最新報告中指出，全球金融服務業重心正逐漸轉向亞太地區。 法新社

最新研究顯示，國際金融服務業重心正逐漸轉向亞太地區，預期到2035年，此區金融服務業所創造的附加價值有望達4.8兆美元，超越美國的4.3兆美元，主要受惠於亞太經濟持續成長及財富增加。

國際會計師事務所德勤（Deloitte）在26日發表的報告中預估，亞太地區經濟規模到2030年將達54兆美元，較2024年成長37%，增幅超越全球，而金融服務業產生的附加價值將以每年6.5%的步調成長，到2035年規模可望達4.8兆美元。

支撐這一發展的因素包括金融產品廣泛應用、資金來源更多元化以及持續的技術現代化。

德勤將「附加價值」定義為金融服務業對經濟產出的貢獻，計算方式是以放款、保險及交易等活動所產生的收入，扣除提供這些服務所需的投入成本。

德勤預測，中國的金融服務業附加價值規模將持續領先亞太市場，到2035年將創造近2.7兆美元；印度將以4,650億美元居次，接下來為日本與澳洲。台灣排名第11，但報告強調，由於基礎資料存在限制，關於台灣的預測僅採用基準情境，而非高成長情境。

德勤亞太金融服務業主管約翰斯頓表示：「中國的題材主要在於其龐大的經濟規模、在原本就已十分龐大的人口基礎上持續壯大的中產階級，以及在支付與代幣化領域的重大創新。」他還說，至於中國以外的市場，菲律賓及印尼等國快速成長，加上主權財富基金崛起，將擴大可供投資的資金池。

報告也指出，金融服務業正面臨一段複雜的轉型期，因為競爭日益激烈，德勤也重新定義亞太地區未來發展的關鍵競爭四大戰場：一，塑造新金融體系，包含取得銀行以外的更廣泛融資管道、且數位資產和代幣化正在重塑資金和資產的流動方式；二、贏得客戶，同時投資於能夠推動未來需求的產品、通路和商業模式；三、因應AI轉折，將生產力提升轉化為收入成長；四、與監管機關互動，因應不斷變化的監管環境和不斷上漲的法遵成本。

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