奧斯頓馬丁恐遭富時降級

英國豪華車廠奧斯頓馬丁（Aston Martin）即將被倫敦富時250指數剔除，這將確立該公司降級成小型股，凸顯其在事業整頓上欲振乏力。

指數營運商富時羅素25日表示，將在9月2日收盤後確定是否要將奧斯頓馬丁逐出富時250指數。被逐出富時250指數也將代表被逐出富時350指數，屆時該公司將會被視為小型股。

一旦被踢出指數，代表追蹤指數的基金必須要出售其持有的奧斯頓馬丁股票。據摩根大通策略師本月稍早報告，這項變更將可能導致約420萬股奧斯頓馬丁股票被出售，總計市值約190萬美元。有些基金可能已因預期到這項變更而開始出售股票。受到虧損擴大、產品延宕和品質問題拖累，奧斯頓馬丁今年來股價已跌45%。

該公司上季稅前虧損達到8,870萬英鎊（1.18億美元）高於去年同期的6,120萬英鎊，近期已與貝萊德旗下私募基金HPS Investment Partners達成債權融資交易，籌得5.5億英鎊（7.36億美元），以支撐流動性。