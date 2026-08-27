日本準備開始建立下個世代的支付系統基礎建設。初期目標是，使用區塊鏈技術，讓股票與日本公債交易，能在一天內的任何時間都立即完成交割。如此作法有助資金效率最大化，消除「結算風險」，降低交易成本，同時防止資金外流。

日本金融廳、財務省、日本銀行（央行）和金融機構已成立一個研究小組，預定最快在明年初擬定發展計畫，內容涵蓋：區塊鏈使用設計、各機構部門的責任分工、未來作業藍圖。一旦發展計畫經正式核定，估計區塊鏈系統可望2030年代初期能夠開始運作。相關預算將自2027會計年度開始編列。

各銀行在日銀的經常帳戶一定比率將轉為數位貨幣，也就是代幣（Token），流通於區塊鏈上，成為一種央行數位貨幣。

日本目前股票交易的交割時間為兩天，日本公債的交割日則是交易日的後一天。未來新一代區塊鏈系統上線後，即時交割可令投資人立即啟動再投資。日本三大銀行以及主要證券公司，已在執行一個前導計畫，於區塊鏈上管理及分配已經代幣化的股票和日債。政府和日銀規劃提供的新一代交割基礎架構，將支持民間金融證券業者相關部署。

區塊鏈交割系統的設立，亦有助日本的國際匯兌。國際清算銀行2024年已展開以區塊鏈為基礎的跨境支付前導方案，日銀有參加，現在日本政府的布局正好為此打下基礎。