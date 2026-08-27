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現代發豪語！要推百款新車 2030年前達陣

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓現代汽車26日發豪語，將在2030年前，於全球新發表或改款共100多款車。路透
南韓現代汽車26日發豪語，將在2030年前，於全球新發表或改款共100多款車。路透

南韓最大車廠現代汽車Hyundai Motor）26日發豪語，將在2030年前，於全球新發表或改款共100多款車，展開自家史上最大的產品攻勢，以抵禦陸廠平價車的威脅，並擴大在美國的油電車產品陣容，挑戰在當地獨領風騷的豐田油電車。

彭博資訊報導，現代在首爾的投資人日啟動這項計畫，將進軍18個新級距，包括中型皮卡、輕型商用車，及擁有獨立大樑的車型。其中58款將於該公司最大的美國市場發表，41款鎖定歐洲、印度分配到26款、中國則有22款，一些車型會橫跨多個市場。

此舉凸顯現代正力圖多元化產品動力配置，透過擴大油電車、增程式電動車產品陣容，因應全球純電動車需求滑落。隨油價高漲刺激美國的油電車買氣，現代在美國提供更多油電車選項，有助於保護當地市占。

現代力圖在世界各地，抵禦來勢洶洶的比亞迪、吉利汽車等陸廠，他們大幅砍價，電動車產品在南美洲、東南亞、歐洲攻城掠地。

在這100多款車中，其中七款將在八個月內問世，包括全新改款的Tucson中型休旅車與其油電款，及新的小型電動車Ioniq 3，並首度推出Santa Fe增程式電動車，其續航里程可達966公里，配置的新電池充電速度比以往電池快40%，該車將在美國阿拉巴馬廠生產。

在北美，現代預計到2030年推出超過十款油電車，屆時油電車將占當地銷量近一半，同時把零組件在地採購比率從60%提高至80%。此舉有助降低美國總統川普汽車關稅的衝擊，同時讓現代到2030年仍能維持9%以上的營業利益率。

現代執行長穆諾茲表示：「這是我們史上最具企圖心的產品攻勢。如今的關鍵就是在地化，而北美正是我們油電車業務真正規模化之地。我們在當地已賣出超過100萬輛油電車。」

不過，現代汽車股價26日終場收跌逾3%。分析師表示，股價走低是因為機器人領域缺乏重大新進展。自旗下波士頓動力1月發表已具量產準備的Atlas人形機器人以來，機器人題材一直是推升投資人情緒的重要因素。

新車 Hyundai 南韓 現代汽車

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