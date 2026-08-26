大語言模型 推升運算需求

AI商機持續大規模成長，研調機構Counterpoint Research最新報告指出，未來五年全球預計將有超過1.3億顆用於AI伺服器的GPU與AI ASIC，搭載先進封裝的運算端記憶體（on-compute memory），相關運算市場營收預計接近2兆美元。

Counterpoint研究團隊指出，隨著生成式AI與大型語言模型持續推升運算需求，AI半導體產業的發展重點正從提升邏輯晶片效能，進一步延伸至記憶體頻寬、晶片尺寸與資料傳輸效率等議題。

隨著AI算力需求快速成長，半導體產業面臨三項重要技術瓶頸Memory Wall（記憶體牆）、Performance Wall（效能牆）與Copper Wall（銅互連牆）。記憶體頻寬與資料搬移效率對AI加速器效能的影響日益增加，也使先進封裝、HBM及新型記憶體架構受到更多關注。

目前高階AI加速器廣泛採用HBM，並透過先進封裝提升運算晶片與記憶體之間的資料傳輸效率。以台積電（2330）CoWoS為代表的先進封裝技術廣泛應用於AI GPU與ASIC。

隨著AI晶片規模持續擴大，傳統HBM搭配矽中介層（Silicon Interposer）的架構，也需要進一步考量成本、封裝厚度、良率、產能及整體製造效率。

因此，產業正探索不同技術路線，以縮短運算與記憶體之間的距離，並降低資料搬移所產生的功耗。

AI晶片市場規模持續成長，除了AI應用不斷升溫外，背後也有龐大的雲端服務大廠（CSP）不斷砸錢建置AI基礎建設支持，同時也替這數量龐大逾億顆AI晶片買單，觀察微軟、Google、Meta及亞馬遜等四大CSP廠今年投入資本支出已突破7,000億美元大關，市場普遍預期，四大CSP廠明年資本支出將突破1兆美元，顯示這波AI需求持續火熱。