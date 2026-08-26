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美股早盤／輝達財報在即...PCE顯示通膨仍然棘手 三大指數平盤波動

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股26日早盤在平盤附近波動，PCE指數顯示美國通膨問題仍然棘手，投資人也等待盤後輝達財報。法新社
美股26日早盤在平盤附近波動，PCE指數顯示美國通膨問題仍然棘手，投資人也等待盤後輝達財報。法新社

美股26日早盤在平盤附近波動，主因是通膨報告結果比預期火熱，提高市場對美國聯準會（Fed）9月升息的押注，同時市場投資人也在等待AI領頭羊輝達的盤後財報

26日早盤，道瓊工業指數與標普500指數遊走平盤；那斯達克指數跌0.1%；費城半導體指數跌0.4%；台積電ADR徘徊平盤。

商務部26日報告顯示，美國7月個人消費支出（PCE）平減指數年增3.7%，略高於市場預期的3.6%；核心PCE指數則漲3.3%，符合市場預期。

據LSEG數據，在此數據發布後，市場預期Fed 9月升息機率已從近36%升至約40%。

LPL Financial首席股市策略師Jeff Buchbinder表示，「我們顯然仍處於通膨棘手的時期，這正對利率暫時造成向上壓力；利率是維持股市牛市繼續下去的一個重要因素」。

投資人也密切關注輝達財報，這家晶片巨頭財報中的任何亮點不足之處，都將重新喚起市場對AI熱潮持續性的質疑，並將為本周稍晚的科技股走勢定調。輝達早盤跌0.7%。

此外，Meta遭控旗下社群平台對兒童用戶有害，該公司與多州檢察長組成的集團達成和解。但股價仍跌0.3%。

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