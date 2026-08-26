聽新聞
0:00 / 0:00

城堡證券：美債空頭太擁擠恐有軋空潮 貝森特或如願以償

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國財長貝森特。美聯社
美國財長貝森特。美聯社

美國財長貝森特示意要加碼回購美國長天期公債，來壓低美債殖利率。城堡證券認為，美債空頭部位太多，萬一情勢逆轉，會讓市場措手不及，貝森特或許將得償所望。

城堡證券總經策略師傅萊特（Frank Flight）指出，未來幾個月長天期公債殖利率將走低，原因是做空部位太多，倘若公債價格持續上漲，可能會引爆軋空潮，迫使做空公債價格的人回補部位，進一步推升公債價格。公債殖利率與價格呈反向走勢。

他研究追蹤趨勢基金的部位，發現這些基金押注殖利率會繼續上揚，部位來到歷史高點。這麼多人賭長債殖利率攀漲時，要是債券價格進一步走低，沒有太多人能持續賣出。而且萬一債券價格維持漲勢，可能迫使現行的空頭部位大舉出場，將給長債價格一劑強心針。

傅萊特同時表示，對聯準會（Fed）的信譽憂慮被誇大，近來的疲弱就業與通膨數據，似乎證實Fed偏向鴿派的反應機制。

外界擔心通膨、以及政府與科技巨擘加碼發債，促使美國公債殖利率攀高。殖利率走升令人憂慮，是因為會提高政府與企業的借貸成本，對經濟造成壓力。

美債 貝森特 公債

延伸閱讀

美財長貝森特購債計畫挨批 朱肯米勒：政府干預債市必輸

貝森特出手見效！長債有大買家撐場 交易員不敢輕易做空

比特幣單周飆漲逾2成 重返牛市了嗎？

美債殖利率破5％能買嗎？陳重銘曝40兆債務隱憂：以債養債供給過剩

相關新聞

美股早盤／輝達財報在即...PCE顯示通膨仍然棘手 三大指數平盤波動

美股26日早盤在平盤附近波動，主因是通膨報告結果比預期火熱，提高市場對美國聯準會（Fed）9月升息的押注，同時市場投資人也在等待AI領頭羊輝達的盤後財報。

美PCE指數增幅持穩 Q2 GDP成長率與初估1.5%一致

美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標7月意外持穩，加上消費者支出停滯，可望給Fed更多空間維持利率不變。

貿易戰使美加面臨通膨惡化 但兩國都已預留下台階

美國與加拿大關稅戰開打，分析師認為，兩國都承受不起通膨惡化打擊經濟的後果。不過，「川普再度畏縮」（TACO）也許會再度重演。

被控害青少年社群媒體成癮 Meta同意賠逾5000億達成和解協議

美國各州指控社群平台巨擘Meta，刻意將臉書、IG等社群媒體設計成容易讓年輕人上癮，Meta 26日與47個州、哥倫比亞特區及美國各屬地達成和解協議，除支付高達171億美元（約台幣5447億元）罰款，還會大幅修改旗下商品。

城堡證券：美債空頭太擁擠恐有軋空潮 貝森特或如願以償

美國財長貝森特示意要加碼回購美國長天期公債，來壓低美債殖利率。城堡證券認為，美債空頭部位太多，萬一情勢逆轉，會讓市場措手不及，貝森特或許將得償所望。

鴻海砸17億元美國購地買廠 估擴AI製造規模

鴻海今天公告，子公司Q-Edge Corporation以5525萬美元（約新台幣17.58億元），在美國加州聖克拉拉（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。