城堡證券：美債空頭太擁擠恐有軋空潮 貝森特或如願以償

美國財長貝森特示意要加碼回購美國長天期公債，來壓低美債殖利率。城堡證券認為，美債空頭部位太多，萬一情勢逆轉，會讓市場措手不及，貝森特或許將得償所望。

城堡證券總經策略師傅萊特（Frank Flight）指出，未來幾個月長天期公債殖利率將走低，原因是做空部位太多，倘若公債價格持續上漲，可能會引爆軋空潮，迫使做空公債價格的人回補部位，進一步推升公債價格。公債殖利率與價格呈反向走勢。

他研究追蹤趨勢基金的部位，發現這些基金押注殖利率會繼續上揚，部位來到歷史高點。這麼多人賭長債殖利率攀漲時，要是債券價格進一步走低，沒有太多人能持續賣出。而且萬一債券價格維持漲勢，可能迫使現行的空頭部位大舉出場，將給長債價格一劑強心針。

傅萊特同時表示，對聯準會（Fed）的信譽憂慮被誇大，近來的疲弱就業與通膨數據，似乎證實Fed偏向鴿派的反應機制。

外界擔心通膨、以及政府與科技巨擘加碼發債，促使美國公債殖利率攀高。殖利率走升令人憂慮，是因為會提高政府與企業的借貸成本，對經濟造成壓力。