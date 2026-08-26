聽新聞
0:00 / 0:00
美PCE指數增幅持穩 Q2 GDP成長率與初估1.5%一致
美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標7月意外持穩，加上消費者支出停滯，可望給Fed更多空間維持利率不變。
經濟分析局（BEA）26日公布，美國7月個人消費支出（PCE）物價指數月比攀升0.2%；剔除食物與能源的核心PCE指數月比升幅也是0.2%。核心PCE年增率持穩於3.3%。
同日公布的另一份報告顯示，美國第2季國內生產毛額（GDP）季增年率達1.5%，與初估值相同，但細項資料顯示消費者支出和企業投資比預期強。
最新數據強化Fed維持利率不變的論據，以觀望伊朗戰爭引起的通膨壓力是否消退。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。