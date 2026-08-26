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美PCE指數增幅持穩 Q2 GDP成長率與初估1.5%一致

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標7月意外持穩，加上消費者支出停滯，可望給Fed更多空間維持利率不變。法新社
美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標7月意外持穩，加上消費者支出停滯，可望給Fed更多空間維持利率不變。法新社

美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標7月意外持穩，加上消費者支出停滯，可望給Fed更多空間維持利率不變。

經濟分析局（BEA）26日公布，美國7月個人消費支出（PCE）物價指數月比攀升0.2%；剔除食物與能源的核心PCE指數月比升幅也是0.2%。核心PCE年增率持穩於3.3%。

同日公布的另一份報告顯示，美國第2季國內生產毛額（GDP）季增年率達1.5%，與初估值相同，但細項資料顯示消費者支出和企業投資比預期強。

最新數據強化Fed維持利率不變的論據，以觀望伊朗戰爭引起的通膨壓力是否消退。

指數 成長率 GDP

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