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鴻海砸17億元美國購地買廠 估擴AI製造規模
鴻海今天公告，子公司Q-Edge Corporation以5525萬美元（約新台幣17.58億元），在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）取得土地及廠房，鴻海指出目的為營運需求。市場評估，鴻海持續在美國擴大人工智慧（AI）相關製造規模。
鴻海於21日曾公告增資美國子公司Q-EdgeCorporation約1.88億美元（約新台幣59.8億元）。根據鴻海年報，Q-Edge Corporation於2000年5月在美國德州休士頓成立。
鴻海在8月中旬法人說明會中指出，持續強化全球製造以及自動化布局，地點涵蓋台灣、美國、墨西哥以及越南等地。
在美國市場，鴻海指出，集團持續因應美國客戶在地化需求，持續擴大德州、威斯康辛州、俄亥俄州以及加州等地研發與製造能力。
在AI機櫃布局，鴻海表示，新一代AI機櫃規劃第3季開始量產、第4季開始出貨，未來幾季出貨量將逐步提升。鴻海也指出，輝達（NVIDIA）的GB平台需求穩定，預期GB系列機櫃產品需求至少延續至2027年，整體AI機櫃出貨量逐季成長預期不變。
展望今年資本支出，鴻海指出，上半年集團資本支出約新台幣809億元，年增37億元，預估今年資本支出將年增逾3成，因應AI伺服器機櫃及區域製造等需求，提前擴充伺服器機櫃、液冷及測試等關鍵產能，並強化全球製造與自動化布局。
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