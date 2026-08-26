油價下跌激勵投資人信心 亞股多收漲

美國和伊朗爆發新一輪軍事衝突的疑慮消退，投資人關注輝達（NVIDIA）財報和美國關鍵通膨數據。受到區域局勢降溫及油價持續下滑帶動，亞洲股市主要指數今天大多收漲。

法新社報導，伊朗和阿曼針對荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）部分重新開放一事逐步接近達成協議，加上有跡象顯示中東危機有望展開新一輪外交斡旋，兩大原油期貨合約本週雙雙重挫逾8%，助長市場多頭氣氛。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，白宮已經對伊朗及其貿易夥伴發動「經濟D-Day」行動，市場認為相關措施比預期溫和。

紐西蘭銀行（BNZ）的傑森．黃（Jason Wong，譯音）指出：「此舉可能反映市場認為，美方最新策略『經濟放逐行動』（Operation Economic Outcast）旨在切斷伊朗剩餘的金融命脈，可能促使伊朗重返談判桌並且能夠協助解決衝突。」

原油價格今天再跌逾2%，布倫特原油（BrentCrude）重回每桶90美元以下。

在油價先前大漲一度刺激通膨疑慮、推升美國長天期公債殖利率創下自從2007年全球金融危機以來的新高後，油市降溫減緩了市場壓力。

美國借貸成本回落以及中東和談的前景為股市注入亟需的動能。

日股基準日經指數今天收漲0.6%，來到66262.16點。港股恆生指數收漲0.6%，來到25652.97點。上證指數收漲0.6%，來到3912.52點。

至於其他亞股，台北、首爾、吉隆坡、曼谷、威靈頓股巿收漲。雪梨、新加坡、雅加達、馬尼拉股巿收跌。