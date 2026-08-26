快訊

尼泊爾山洪暴發與土石流 民眾四散奔逃...至少17人罹難數百人失蹤

討好政府？王鴻薇揭華視高層「壓新聞」 禁播漢光民怨、限制陳幸妤報導

對趙建銘還有愛？陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

聽新聞
0:00 / 0:00

油價下跌激勵投資人信心 亞股多收漲

中央社／ 香港26日綜合外電報導
受到區域局勢降溫及油價持續下滑帶動，亞洲股市主要指數今天大多收漲。路透
受到區域局勢降溫及油價持續下滑帶動，亞洲股市主要指數今天大多收漲。路透

美國和伊朗爆發新一輪軍事衝突的疑慮消退，投資人關注輝達（NVIDIA）財報和美國關鍵通膨數據。受到區域局勢降溫及油價持續下滑帶動，亞洲股市主要指數今天大多收漲。

法新社報導，伊朗和阿曼針對荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）部分重新開放一事逐步接近達成協議，加上有跡象顯示中東危機有望展開新一輪外交斡旋，兩大原油期貨合約本週雙雙重挫逾8%，助長市場多頭氣氛。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，白宮已經對伊朗及其貿易夥伴發動「經濟D-Day」行動，市場認為相關措施比預期溫和。

紐西蘭銀行（BNZ）的傑森．黃（Jason Wong，譯音）指出：「此舉可能反映市場認為，美方最新策略『經濟放逐行動』（Operation Economic Outcast）旨在切斷伊朗剩餘的金融命脈，可能促使伊朗重返談判桌並且能夠協助解決衝突。」

原油價格今天再跌逾2%，布倫特原油（BrentCrude）重回每桶90美元以下。

在油價先前大漲一度刺激通膨疑慮、推升美國長天期公債殖利率創下自從2007年全球金融危機以來的新高後，油市降溫減緩了市場壓力。

美國借貸成本回落以及中東和談的前景為股市注入亟需的動能。

日股基準日經指數今天收漲0.6%，來到66262.16點。港股恆生指數收漲0.6%，來到25652.97點。上證指數收漲0.6%，來到3912.52點。

至於其他亞股，台北、首爾、吉隆坡、曼谷、威靈頓股巿收漲。雪梨、新加坡、雅加達、馬尼拉股巿收跌。

油價 亞股 投資人 中東 伊朗 白宮

延伸閱讀

巿場關注伊朗經濟窒息計畫、輝達財報 亞股今多收漲

美股早盤／3大指數齊揚！市場對威脅伊朗無感 油價跌、台積電ADR漲1.6%

油價開盤後續跌！布蘭特昨大跌4% 伊朗與阿曼磋商荷莫茲臨時航道

美股收盤／四大指數收漲 輝達財報前科技股反彈 美債殖利率回落助攻

相關新聞

「蓋習會」有譜？蓋茲警告AI威脅升高 盼11月會習近平推全球管制

微軟創辦人比爾蓋茲表示，他熱切期望今年稍晚能與中國大陸國家主席習近平會面，針對人工智慧（AI）日益擴大的威脅，探討全球對策。

卓肯米勒批貝森特文掀案外案 網友揪出使用AI工具引起熱議

美國財政部長貝森特干預債市的做法，遭亦師亦友的傳奇避險基金投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）撰文嚴詞批評，令華爾街感到詫異。但這篇文章很快就引發新爭議：朱肯米勒這篇文章是用人工智慧（AI）工具寫成。

蓋茲呼籲某些工作應「保留給人類」 以因應AI揭開「動盪時代」

微軟公司共同創辦人蓋茲警告，世界各國政府對人工智慧（AI）揭開的「動盪時代」準備不周，並呼籲某些工作必須「保留給人類」，以免勞工遭AI取代。

台日對手受益...韓晶片元件商Leeno罷工逾一個月 客戶陸續轉單

南韓半導體元件製造商Leeno Industrial的員工發動長期罷工，導致該公司每日損失約20億韓元（144.5萬美元），並促使主要客戶轉單。業界消息人士表示，部分訂單已轉移給競爭對手，包括日本的山一電機和Yokowo，以及台廠穎崴。

拚IPO規模超越SpaceX 一文看懂Anthropic

美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic是重心押在電腦程式編碼的OpenAI競爭對手，預計幾週內上市，首次公開發行...

川習會9月登場前 華為與惠普簽多年專利授權協議

中國科技巨頭華為與美國電腦大廠惠普（HP）簽署一項多年期協議，授權惠普使用華為的關鍵連網技術，讓這家美國主要電腦製造商在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。