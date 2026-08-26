「蓋習會」有譜？蓋茲警告AI威脅升高 盼11月會習近平推全球管制

微軟創辦人比爾蓋茲表示，他熱切期望今年稍晚能與中國大陸國家主席習近平會面，針對人工智慧（AI）日益擴大的威脅，探討全球對策。

路透報導，蓋茲說，如果美國率先行動，中國可能願意限制發布具潛在危險的AI模型，這麼一來，「全世界也將跟進」。蓋茲曾在三年前會見習近平，是疫情後首位獲習接待的外國企業家，而兩人更早則是在2015年就於博鰲論壇期間會面。

蓋茲也提議，希望各國能夠限制AI製造分子、展開生化攻擊的能力，此舉不會阻礙科技業的任何進展。蓋茲發言人表示，團隊正為蓋茲安排下次訪中時拜會習的行程，暫定在11月。

他說，「習主席可能會對我有多熱切感到訝異」，並表示，中國當局正保障孩童，避免對AI陪伴成癮，但他認為，少有領導人站出來因應AI一系列的潛在威脅，「確實，在過去，科技做不到這些，但這次不同，這是人類演進的一個里程碑，需要整個社會以極其審慎的政策加以管理」。

蓋茲26日在一篇部落格文章，呼籲成立新的國際組織來管理AI，並借鏡核設施查核機制、國際航空法規，以及保護臭氧層的相關協議。蓋茲和其他科技領袖同樣認為，美國應該扮演領頭羊，但他表示，美國必須先確立究竟應依據哪些標準來決定採取何種行動，而不是先糾結在成立哪個組織來管理。