聽新聞
0:00 / 0:00
Google Cloud布局企業AI 推金融與法務解決方案
雲端運算服務Google Cloud今天宣布推出專為金融服務與法務領域量身打造的Gemini Enterprise企業級人工智慧（AI）解決方案，結合AI代理（Agent）、產業專屬技能及安全的資料連接器，解決通用型AI無法滿足特定產業要求的合規性與資安痛點。
這兩項解決方案包括Gemini Enterprise for FinancialService與Gemini Enterprise for Legal，即日起向全球Google Cloud客戶提供預覽版。
Google Cloud指出，企業級AI平台Gemini Enterprise能協助金融機構，將手動資料收集轉化為具備資料歷程的投資洞察。同時可以讓法務團隊在自動化工作流程時，自動沿用既有資訊屏障並確保產出皆有法源依據。
Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）在官方部落格發文說，這些解決方案建構在Google Cloud基礎架構與Gemini Enterprise平台之上，為企業帶來對企業級平台所期望的安全性、資料治理、法規遵循以及成本控管能力。客戶的資料、業務規則、智慧財產權、自訂代理以及模型輸出結果，皆保留於組織內部且完全保密。
庫里安表示，Google Cloud提供從基礎架構、模型到應用層的完整技術堆疊，確保組織能最佳化效能與成本，並極大化AI投資的價值。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。