Google Cloud布局企業AI 推金融與法務解決方案

雲端運算服務Google Cloud今天宣布推出專為金融服務與法務領域量身打造的Gemini Enterprise企業級人工智慧（AI）解決方案，結合AI代理（Agent）、產業專屬技能及安全的資料連接器，解決通用型AI無法滿足特定產業要求的合規性與資安痛點。

這兩項解決方案包括Gemini Enterprise for FinancialService與Gemini Enterprise for Legal，即日起向全球Google Cloud客戶提供預覽版。

Google Cloud指出，企業級AI平台Gemini Enterprise能協助金融機構，將手動資料收集轉化為具備資料歷程的投資洞察。同時可以讓法務團隊在自動化工作流程時，自動沿用既有資訊屏障並確保產出皆有法源依據。

Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）在官方部落格發文說，這些解決方案建構在Google Cloud基礎架構與Gemini Enterprise平台之上，為企業帶來對企業級平台所期望的安全性、資料治理、法規遵循以及成本控管能力。客戶的資料、業務規則、智慧財產權、自訂代理以及模型輸出結果，皆保留於組織內部且完全保密。

庫里安表示，Google Cloud提供從基礎架構、模型到應用層的完整技術堆疊，確保組織能最佳化效能與成本，並極大化AI投資的價值。