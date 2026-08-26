聽新聞
0:00 / 0:00
台日對手受益...韓晶片元件商Leeno罷工逾一個月 客戶陸續轉單
南韓半導體元件製造商Leeno Industrial的員工發動長期罷工，導致該公司每日損失約20億韓元（144.5萬美元），並促使主要客戶轉單。業界消息人士表示，部分訂單已轉移給競爭對手，包括日本的山一電機和Yokowo，以及台廠穎崴。
韓媒The Elec報導，Leeno Industrial工會從7月20日開始罷工，一開始是不同部門輪流進行，並於7月23日開始無限期罷工，如今已進入第35天。
由於勞資雙方分歧依然巨大，這場罷工很有可能持續拖長。雙方8月20日的談判未能達成協議，談判也隨即暫停。第12輪的談判預計8月27日召開。
Leeno Industrial主要生產用於半導體測試的金屬測試點和插座，主要客戶包括輝達（NVIDIA）、高通和博通等國際半導體大廠。
該公司上月表示，罷工正造成該公司每天損失約20億韓元。在應到班的665名員工中，有340人參與罷工。為因應這個緊急狀況，該公司已從150名辦公室員工中，調派100人至製造現場。
由於無法可靠按時出貨，該公司目前無法接受任何新訂單。再加上現有客戶轉單，罷工影響有可能將長期化。人們擔心這股影響可能從今年下半年延續到明年。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。