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台日對手受益...韓晶片元件商Leeno罷工逾一個月 客戶陸續轉單

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓晶片元件商Leeno Industrial罷工超過一個月，並傳出客戶正陸續轉單，台廠穎崴等對手將受益。 路透
南韓晶片元件商Leeno Industrial罷工超過一個月，並傳出客戶正陸續轉單，台廠穎崴等對手將受益。 路透

南韓半導體元件製造商Leeno Industrial的員工發動長期罷工，導致該公司每日損失約20億韓元（144.5萬美元），並促使主要客戶轉單。業界消息人士表示，部分訂單已轉移給競爭對手，包括日本的山一電機和Yokowo，以及台廠穎崴。

韓媒The Elec報導，Leeno Industrial工會從7月20日開始罷工，一開始是不同部門輪流進行，並於7月23日開始無限期罷工，如今已進入第35天。

由於勞資雙方分歧依然巨大，這場罷工很有可能持續拖長。雙方8月20日的談判未能達成協議，談判也隨即暫停。第12輪的談判預計8月27日召開。

Leeno Industrial主要生產用於半導體測試的金屬測試點和插座，主要客戶包括輝達（NVIDIA）、高通和博通等國際半導體大廠。

該公司上月表示，罷工正造成該公司每天損失約20億韓元。在應到班的665名員工中，有340人參與罷工。為因應這個緊急狀況，該公司已從150名辦公室員工中，調派100人至製造現場。

由於無法可靠按時出貨，該公司目前無法接受任何新訂單。再加上現有客戶轉單，罷工影響有可能將長期化。人們擔心這股影響可能從今年下半年延續到明年。

罷工 晶片 台日 南韓

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