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德勤：亞太金融服務業產值可望超越美國 上看153兆元

中央社／ 東京26日綜合外電報導

國際會計師事務所德勤（Deloitte）指出，受惠於區域經濟成長及財富增加，亞太地區金融服務業的經濟產值預計將超越美國，規模上看4.8兆美元（約新台幣153兆元）。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，德勤今天發布的報告預估，亞太將於2035年底前成為全球金融服務附加價值最高的地區，達4.8兆美元，超過美國的4.3兆美元。

德勤亞太金融服務業負責人強斯敦（StuartJohnston）接受日經亞洲訪問時表示，除了亞洲經濟整體的成長與韌性，「中產階級持續擴大」也是推動該產業預期成長的關鍵因素之一。

強斯敦說：「未來10年內，（亞太地區）將有約3億6200萬戶家庭躋身中產階級。這個族群的總財富也將顯著增加，真正的成長就在此。」他補充，這個趨勢將為銀行、保險業者、財富管理公司、新創公司及金融科技企業帶來機會。

不過，隨著新產業勢力崛起，銀行等現行業者仍面臨挑戰。強斯敦警告，相關機構必須重新思考如何吸引既有客群以外的客戶，否則恐被新進者搶走市場。

德勤預測，中國將持續主導亞太地區的金融服務市場，其附加價值規模將於2035年底前達到近2.7兆美元；印度預計以4650億美元位居第2。

同時，最快速的成長預計主要出現在東南亞，由菲律賓領銜，其2024年至2035年間的年複合成長率（CAGR）估達12%；印度以10%居次，越南9.1%、印尼8.9%、馬來西亞7.8%。

強斯敦說：「中國經濟主軸在於其龐大經濟規模、人口基數龐大且持續擴張的中產階級，以及在支付與代幣化領域取得重大創新。」

除中國外，強斯敦談到，菲律賓與印尼等國快速成長，加上主權財富基金崛起，將擴大可投入市場的資金池。他也說，亞洲經濟成長將需數兆美元資金，而資金究竟是來自區域內部或國際市場，將成為一大問題。

強斯敦指出，隨著亞洲成為全球金融體系的「重心」，該地區將需深化金融整合，確保資金能有效跨境流動並支持創新。他說：「從貿易角度來看，我們的整合程度已相當高，但在金融體系方面仍有進步空間。」

德勤的報告也點出，金融服務公司未來幾年將面對的4大關鍵「戰場」或結構性轉變：過度依賴銀行貸款、客戶期望持續演變、人工智慧（AI）引領轉型，以及規範出現變革。

亞太 美國 新台幣

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