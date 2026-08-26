拚IPO規模超越SpaceX 一文看懂Anthropic

美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic是重心押在電腦程式編碼的OpenAI競爭對手，預計幾週內上市，首次公開發行（IPO）規模可能超越SpaceX在6月創下的紀錄。

法新社報導，以下是關於Anthropic的5個重點：

●OpenAI前高層另起爐灶

Anthropic由前OpenAI高層於2021年創立，他們因對AI潛力與安全疑慮未獲充分理解或重視感到失望而另起爐灶。

公司名稱意指「與人類有關」，執行長是共同創辦人阿莫戴（Dario Amodei）。阿莫戴生於舊金山，擁有普林斯頓大學（Princeton University）生物物理學博士學位，有別於許多科技巨擘同業的電腦工程背景。

他的妹妹丹妮耶拉（Daniela）也是共同創辦人暨公司總裁。根據財務數據研究公司PitchBook資料，Anthropic有5000名員工。

●後起之秀

Anthropic在今年之前明顯屈居OpenAI之後。OpenAI於2022年11月推出聊天機器人ChatGPT後迅速崛起，改變科技產業並引發AI軍備競賽。

不過OpenAI推出的產品從影片生成到網頁瀏覽器皆有，Anthropic則更聚焦在為程式設計人員打造最佳平台。這項策略成果斐然，程式編碼是少數用戶願意高價付費的AI技能。

Anthropic為開發人員推出的助理Claude Code成為公司最受歡迎的產品之一，帶動預估年營收達650億美元。

相較之下，ChatGPT用戶中僅有少數會付費訂閱，且OpenAI已將影片AI等非核心計畫擱置。

●槓上川普政府

儘管面臨嚴峻政治阻力，Anthropic發展勢頭依然強勁，公司槓上川普政府可能讓投資人有所顧慮。

Anthropic拒絕讓軍方不受限制地使用公司AI模型後，川普政府3月中止合約，並將這家公司列為供應鏈風險。

Anthropic稱五角大廈此舉是違憲報復，雙方目前陷入法律戰，可能需要數年才能解決。

白宮也對阿莫戴一再警告AI的危險感到不滿，包括AI對就業的影響，以及他呼籲像對航空業或銀行業般規範AI部署。

阿莫戴也與「有效利他主義」有所關聯，這種強調目標導向慈善的哲學頗受矽谷和華府保守派人士冷遇。

●龐大資金需求

如同OpenAI，Anthropic需要大量運算能力和基礎設施，以打造持續領先對手的所謂前沿模型。外界擔心中國可能迎頭趕上。

兩家公司以空前規模募資。Anthropic今年5月募得650億美元，估值接近1兆美元。

在創投業者甚至主權財富基金都無力再投入如此龐大的資金情況下，更高額的融資只能從公開市場取得。這是冒險的一步，很可能將決定Anthropic的AI革命願景是否存在可行的商業模式。

OpenAI原先也承諾今年IPO，如今則示意將等到明年。

●承受鉅額虧損

彭博報導，Anthropic計劃超越科技大亨馬斯克（Elon Musk）太空探索科技公司（SpaceX）6月IPO募得862億美元的紀錄。

SpaceX上市前吸收馬斯克的AI新創公司xAI，因此掛牌也形同部分押注AI。SpaceX股價起初暴漲，之後回落，目前大致維持在135美元的發行價。

Anthropic的投資人同樣必須在可預見的未來承受鉅額虧損。

根據美國媒體報導，Anthropic去年虧損近420億美元，未來幾年很可能持續燒錢。

「華爾街日報」報導，為吸引投資人，Anthropic將承諾總體潛在市場（TAM）規模超過30兆美元。