IMF總裁示警：全球經濟風險仍偏下行 AI成重要支撐

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天將全球經濟比喻為一艘「在風暴中顛簸的船」，一方面受到高通貨膨脹、債務與貿易戰的衝擊，另一方面則受到人工智慧（AI）革命帶來的順風推動。

法新社報導，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在華府告訴記者，全球經濟迄今「比我們原先擔心的更能承受荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉所造成的能源衝擊」。

自美國與以色列對伊朗發動戰爭後，伊朗展開報復行動，攻擊美國盟友並封鎖重要的荷莫茲海峽，全球能源價格大幅飆升。

IMF在7月第二度下修今年全球經濟成長預測，並警告中東戰爭帶來的「不確定性與風險」。

IMF當時在「世界經濟展望」（World EconomicOutlook）更新報告中估計今年全球經濟成長率為3.0%，低於4月預測的3.1%。

喬治艾娃今天表示，戰爭造成的經濟衝擊「並不對稱」，各國受到的影響取決於對海灣地區石油進口的依賴程度，以及整體經濟的穩定性。

她表示，由能源價格高漲帶動的全球通膨，也正受到一場「拉鋸戰」影響，另一股力量來自「AI帶來的正向需求衝擊」，也就是大規模投資AI技術所帶動的經濟需求增加。

她說：「目前經濟展望面臨的風險，比我們（4月）春季會議時更加平衡，但風險仍偏向下行，而且不確定性依然很高。」

喬治艾娃警告，隨著北半球冬季即將到來，能源需求只會進一步增加，可能推動能源價格再次上漲。

她說：「這意味著能源衝擊尚未結束。油價若再次上漲，可能推升通膨，迫使各國央行維持緊縮政策，進而影響債務償付成本與經濟活動。」

不過，她對於AI對全球經濟的整體影響仍抱持樂觀態度，並表示目前除了在AI領域領先的美國之外，其他更多國家也已開始看到AI帶來的正面效應。

喬治艾娃也警告，AI仍存在「重大未知數」，對開發中國家而言，落後於AI發展的風險「最為嚴重」。

她表示，儘管全球經濟面對伊朗戰爭帶來的衝擊展現出的韌性比預期更強，但「沒有自滿的餘地」，呼籲各國處理財政失衡問題，尤其是債務問題，同時要求各國央行對通膨保持「高度聚焦」。