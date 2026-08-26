德勤預測：亞太金融業附加價值可望衝上4.8兆美元 超越美國

國際會計師事務所德勤（Deloitte）26日發表報告指出，金融服務業重心正逐漸轉向亞太地區，預期到2035年，金融服務業所創造的附加價值可達4.8兆美元，超越美國的4.3兆美元，主要受惠於亞太經濟持續成長及財富增加。

報告指出，亞太地區經濟規模到2030年將達54兆美元，較2024年成長37%，增幅超越全球，而金融服務業產生的附加價值將以每年6.5%的步調成長，到2035年規模可望達4.8兆美元。這一發展的支撐因素包括金融產品廣泛應用、的資金來源更多元化以及持續的技術現代化。

德勤將「附加價值」定義為金融服務業對經濟產出的貢獻，計算方式是以放款、保險及交易等活動所產生的收入，扣除提供這些服務所需的投入成本。

德勤預測，中國的金融服務業附加價值規模將持續領先亞太市場，到2035年將創造近2.7兆美元；印度預期以4,650億美元排名第二，接下來為日本與澳洲。台灣排名第11，但報告指出，由於基礎資料存在限制，關於台灣的預測採用基準情境，而非高成長情境。

同時間，成長最快的市場預期主要集中在東南亞，其中以菲律賓最為突出。德勤預估，2024年至2035年，菲律賓金融服務業的年複合成長率將達12%。印度以10%緊追在後，其次為越南的9.1%、印尼的8.9%及馬來西亞的7.8%，台灣估計為3.4%。

德勤亞太金融服務業主管約翰斯頓表示：「中國的題材主要在於其龐大的經濟規模、在原本就已十分龐大的人口基礎上持續壯大的中產階級，以及在支付與代幣化領域的重大創新。」他說，至於中國以外的市場，菲律賓及印尼等國快速成長，加上主權財富基金崛起，將擴大可供投資的資金池。

報告也指出，金融服務業正面臨一段複雜的轉型期，因為各業者爭奪客戶、資本與市場占有率的競爭日益激烈。在此背景下，德勤重新定義亞太地區未來發展的關鍵競爭四大戰場：一，塑造新金融體系，包含取得銀行以外的更廣泛融資管道、且數位資產和代幣化正在重塑資金和資產的流動方式；二、贏得客戶，同時投資於能夠推動未來需求的產品、通路和商業模式；三因應AI轉折，將生產力提升轉化為收入成長；四、與監管機構互動，因應不斷變化的監管環境和不斷上漲的合規成本。