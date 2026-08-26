川習會9月登場前 華為與惠普簽多年專利授權協議

中國科技巨頭華為與美國電腦大廠惠普（HP）簽署一項多年期協議，授權惠普使用華為的關鍵連網技術，讓這家美國主要電腦製造商在銷售全球的電腦和其他電子周邊產品中使用相關技術。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這項涵蓋華為Wi-Fi相關技術授權的協議，正值美國總統川普與中國國家主席習近平可能於9月會晤前夕。

華為長期將專利授權費視為收入來源，同時藉此展現自家科技價值，並已針對Wi-Fi創新技術簽署多項交叉授權協議。

華為表示，截至2025年底，除手機外，全球已有超過16億台消費電子產品採用華為在Wi-Fi領域的專利技術，其中包括惠普、微軟（Microsoft）、索尼（Sony）、華碩（Asus）、宏碁（Acer）和亞馬遜（Amazon）等知名品牌的產品。

華為知識產權部部長樊志勇說：「華為很高興與惠普達成這項專利交叉授權協議。透過專利授權，華為與業界分享創新成果，尤其是在標準化技術領域，為全球消費者帶來領先的科技體驗。」

最新數據顯示，華為2024年專利與權利金收入達6.3億美元（約新台幣200億元）。華為已與亞馬遜、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、三星電子（Samsung Electronics）、OPPO、小米及夏普（Sharp）等企業，以及賓士（Mercedes-Benz）、奧迪（Audi）、BMW及保時捷（Porsche）等多家歐洲主要汽車製造商就包括5G無線通訊技術在內的專利簽署授權協議。

惠普將這項協議形容為「涵蓋Wi-Fi技術的標準必要專利授權」，並表示這類技術廣泛應用於各類電子裝置，包括網路設備、路由器、電腦及穿戴式裝置等。