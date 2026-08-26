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銅價創收盤新高後續漲！美囤銅效應疊加美元走弱 直逼盤中歷史高點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
短期供應持續吃緊，LME銅價今年來已大漲約16%，逐步逼近盤中歷史高點。法新社
短期供應持續吃緊，LME銅價今年來已大漲約16%，逐步逼近盤中歷史高點。法新社

銅價周二收在歷史新高後，周三進一步走高，逐步逼近今年1月創下的盤中歷史高點，主要是短期供應仍然吃緊。

根據彭博資訊，截至上午11時，倫敦金屬交易所（LME）銅價上漲0.5%，報每噸14,415.50美元，逼近今年1月創下的盤中歷史高點14,527.50美元。其他基本金屬價格持平。

LME銅價今年來大漲約16%。市場預期美國可能對進口銅課徵關稅，交易商因此將大量銅運往美國，數十萬噸銅被囤放在當地倉庫，導致其他地區庫存下降。此時正值礦場難以滿足持續成長的需求。

供應緊張上周導致LME銅價期現價差急遽擴大，現貨價格一度較三個月期貨每噸溢價逾500美元。價差隨後縮小，但截至周二收盤仍約為156美元，明顯高於正常水準。

LME可供交割的銅庫存先增後減，也反映供應情勢反覆。這類庫存上周一度增加逾73,000噸，但過去兩天又減少近62,000噸，顯示市場仍在積極尋找可立即交付的現貨銅。

此外，美元近期走弱也為大宗商品價格帶來支撐。種種跡象顯示，銅價可望進一步走高並刷新紀錄。

美國 銅價 疊加

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